NATO zieht Schlinge enger

REUTERS/Yves Herman Schwedische und finnische Panzer während des NATO-Manövers »Cold Response« in Norwegen (22. März)

Die NATO stockt ihre Unterstützung für die Ukraine auf und stationiert zusätzliche Truppen in Ost- und Südosteuropa. Das beschlossen die NATO-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel am Donnerstag. Demnach wird das Militärbündnis Kiew bei der Abwehr von Cyberangriffen zur Seite stehen und Ausrüstung zur Abwehr atomarer, biologischer und chemischer Waffen stellen. In Washington teilte ein Pentagon-Sprecher mit, man sei bemüht, nach den »Stinger«-Raketen nun auch Luftabwehrsysteme mit großer Reichweite zu liefern. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wiederholte in einer Videoansprache auf dem Gipfel seine Forderung, die NATO solle auch Kampfjets liefern. Zudem erklärte er, sein Land wünsche mindestens 200 Panzer. Der bisherige ukrainische Panzerbestand ist russischen Angaben zufolge längst dramatisch dezimiert.

Während Generalsekretär Jens Stoltenberg bekräftigte, die NATO werde nicht mit der Errichtung einer Flugverbotszone oder der Entsendung von Bodentruppen faktisch in den Krieg mit Russland eintreten, beschloss der Militärpakt eine deutliche Ausweitung seiner Truppenpräsenz in Ost- und Südosteuropa. So soll die Zahl der dort stationierten NATO-­»Battlegroups« von vier auf acht verdoppelt werden. Mit den neuen Einheiten in der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien entstehe eine NATO-Standortkette »von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer«, erklärte Stoltenberg. In der Region sollen zudem mehr Kampfjets und »Patriot«-Luftabwehrbatterien stationiert werden; auch wolle die NATO die Präsenz von Flugzeugträgerkampfgruppen, ­U-Booten und sonstigen Kriegsschiffen »vom hohen Norden bis zum Mittelmeer« verstärken. Mittelfristig ist eine weitere Aufstockung der Truppen in Planung; in Brüssel ist von bis zu acht NATO-»Brigaden« in Ost- und Südosteuropa die Rede.

Stoltenberg, dessen eigentlich zum 30. September auslaufende Amtszeit am Donnerstag wegen des Ukraine-Kriegs verlängert wurde, gab zudem bekannt, die NATO-Staaten würden ihre Militäretats weiter aufstocken. Litauens Präsident Gitanas Nauseda preschte vor und teilte mit, sein Land wolle sein Streitkräftebudget schon 2022 auf 2,5 Prozent des litauischen Bruttoinlandsprodukts erhöhen, in wenigen Jahren dann auf drei Prozent.

Im Rahmen des G7- und des EU-Gipfels, zu dem US-Präsident Joseph Biden als Gast geladen war, ging es am Donnerstag auch um eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien gaben jeweils neue Strafmaßnahmen gegen russische Politiker, Wirtschaftsfunktionäre und Unternehmen bekannt. Der Druck auf die EU, sich dem US-Ölembargo gegen Russland anzuschließen und womöglich auch die Erdgaseinfuhr auf Null zu reduzieren, stieg am Donnerstag, nachdem Moskau angekündigt hatte, es werde für seine Lieferungen nur noch eine Bezahlung in Rubel akzeptieren.

Unabhängig davon bereitet sich die EU-Kommission auf einen möglichen Lieferstopp von russischem Erdgas im nächsten Winter vor. Man überprüfe »Szenarien für eine teilweise und volle Unterbrechung von Gasflüssen aus Russland« ab Ende 2022, teilte Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis mit. Als erste Voraussetzung, in einem solchen Fall über den Winter zu kommen, gilt eine rasche Füllung der derzeit stark geleerten Gasspeicher in der EU. Experten halten sie ohne Rückgriff auf russisches Erdgas für kaum möglich.