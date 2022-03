Eine Milliarde jährlich, bitte

Fabian Sommer/dpa Berliner Turnhalle, in der Doha Taha Beydoun mit ihren Boxerinnen trainiert

Die Ansagen des Deutschen Städtetages sind deutlich: Der Dornröschenschlaf bei der Sanierung und Modernisierung der bundesweit rund 231.000 Sportstätten muss ein Ende finden. Bund und Länder sollten endlich aufwachen, den Breitensport stärker fördern und die Städte bei der Sanierung und beim Ausbau der Sportinfrastruktur besser unterstützen. Sport in den Städten ist in all seinen Facetten bedeutsam für Lebensqualität und Gesundheit, Wertevermittlung sowie Zusammenhalt und Integration der Menschen, heißt es in einem Entwurf für ein Grundsatzpapier zur »Kommunalen Sportpolitik und Sportförderung«, das der Verbund von rund 3.200 Städten und Gemeinden mit fast 53 Millionen Einwohnern derzeit vorbereitet und in Kürze auf den Tisch legen will.

»Angesichts eines Sanierungs- und Investitionsstaus von elf Milliarden Euro bei den Vereinssportstätten in Deutschland und von 20 Milliarden Euro bei den kommunalen Sportstätten brauchen wir dringend ein langfristig angelegtes und angemessen dimensioniertes Sportstätteninvestitionsprogramm von Bund und Ländern«, formulierte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung als Vizepräsident des Deutschen Städtetages die hauptsächliche Forderung. Dieses Programm solle »ein jährliches Fördervolumen von einer Milliarde Euro aufweisen und in den Städten sowohl die Sanierung als auch den Neubau von Sportstätten ermöglichen«.

Bei Städten und Gemeinden ist der Handlungsbedarf am dringendsten. Sie wollen mit modernen, zeitgemäßen Sport- und Spielangeboten für ihre kleinen und großen Bürger attraktiv sein. Gleichzeitig haben sie am »maroden Erbe« am meisten zu schleppen. Schließlich befinden sich zwei Drittel aller Sportstätten in Deutschland in kommunaler Trägerschaft. Viele davon stammen Jung zufolge aus den 1960er und 1970er Jahren und entsprächen nicht mehr heutigen Standards. »Die Kommunen sind die größten Förderer des Sports in Deutschland. Sie bringen zirka 80 Prozent aller öffentlichen Gesamtausgaben im Sport auf. Und die Städte wollen dem Sportverhalten und den Interessen der Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft gerecht werden.« Dabei solle auch weiterhin gelten: Der organisierte Sport mit seinen Strukturen und seinen insgesamt etwa 90.000 Vereinen bleibe vor Ort »der wichtigste Partner bei der Entwicklung des Sports«.

»Mit unserem Grundsatzpapier wollen wir auf die hervorragende Bedeutung der Sportstätten hinweisen und dieses Dokument, sobald es in Kürze fertiggestellt ist, an alle Player schicken, die in das Thema involviert sind und Entscheidungen treffen können«, erklärte Volker Bästlein, Pressesprecher des Städtetages, gegenüber jW. Erster Adressat der Forderungen des kommunalpolitischen Schwergewichts ist selbstverständlich die Bundespolitik. Dort stiehlt man sich mit dem Hinweis, dass nach der Gesetzeslage die Sportstätten in der Verantwortung von Bund und Kommunen liegen, seit Jahren aus der Verantwortung für den großen finanziellen Wurf gegen den auf insgesamt 31 Milliarden Euro bezifferten Sanierungsstau. Im vergangenen April war ein offizieller Antrag der Partei Die Linke im Bundestag an der »Groko« aus CDU/ CSU und SPD gescheitert. Auf der Tagesordnung stand der Vorschlag, ein Sanierungsprogramm aufzulegen, zu dem der Bund über mindestens zehn Jahre hinweg jährlich eine Milliarde Euro beisteuern soll. Länder und Kommunen seien durch Kofinanzierungen »angemessen zu beteiligen«, stand im Antrag, der mit dem Hinweis auf bereits vorhandene Geldtöpfe abgeschmettert wurde. Die Spitze des Städtetages indes scheint mit ihrer Forderung nach einer jährlichen Milliarde genau dort anzuknüpfen.

Im Vorfeld der Bundestagswahl von 2021 hatte die Kanzlerpartei von Olaf Scholz übrigens mit dem Hinweis zu punkten versucht, dass ohne SPD-Fürsprache die Förderprogramme zur »Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und ­Kultur« und der »Investitionspakt Sportstätten« (»Goldener Plan«) weder aufgelegt noch in den vergangenen Jahren deutlich aufgestockt worden wären. Damit gemeint sind Summen im maximal dreistelligen Millionenbereich. Nachgerade läppische Euro-Beträge in Relation zum eigentlichen Bedarf und zu jenen Summen, die vormals von der Bundespolitik für den »Goldenen Plan« berappt wurden. Unter diesem schönen Titel flossen 17,4 Milliarden D-Mark zwischen 1961 und 1975 und nochmals rund 20 Milliarden D-Mark zwischen 1976 und 1992 in Sportstätten landauf und landab.

Damals wurden viele der Bäder, Hallen und Stadien gebaut, die inzwischen 50, 60 oder noch mehr Jahre auf dem Buckel haben, also in die Jahre gekommen sind. Hier schließt sich der Kreis zum avisierten Grundsatzpapier des Städtetages, in dessen Entwurf es mahnend heißt: Gerade im hochverdichteten Stadtgebiet mit einem knappen Flächenangebot richten die Städte ihr Augenmerk immer stärker darauf, einen breiten Zugang zu vorhandenen Sportstätten und -orten zu ermöglichen. Nötig sei laut Burkhard Jung indes »eine Sportinfrastruktur mit modernen, multifunktionalen Sportanlagen und Sportmöglichkeiten im öffentlichen Raum«.