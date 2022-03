Bild startet Telegram-Kanal

Berlin. Springers Bild hat einen Telegram-Kanal gestartet, um Meldungen etwas entgegenzusetzen, die das Blatt für Falschinformationen hält. Ziel sei es, im Kontext des Ukraine-Kriegs »Zielgruppen zu erreichen, die besonders von Fake News betroffen sind«, zitierte das Portal Meedia am Dienstag den Bild-Chef Johannes Boie. Reporter aus Kiew, Lwiw, Moskau und aus der Redaktion in Deutschland sollen dort über den Krieg in der Ukraine berichten, erklärte Boie. Der Bild-Kanal zählt aktuell knapp 4.500 Abonnenten. Telegram steht in der Kritik, unzureichend gegen Falschinformationen und Hassbotschaften vorzugehen. (jW)