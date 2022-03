Wahlchaos in Kolumbien

IMAGO/UIG »Eindeutig atypisches Verhalten« in manchen Wahllokalen: Stimmabgabe im südkolumbianischen Pasto (13.3.2022)

Die Stimmen der Parlamentswahl in Kolumbien vom 13. März werden nicht neu ausgezählt. Am Dienstag (Ortszeit) erklärte der Nationale Wahlleiter, Alexander Vega Rocha, er werde dem Nationalen Wahlrat (CNE) keinen entsprechenden Antrag vorlegen. Statt dessen werde die Auszählung der Stimmen »ihren normalen Verlauf nehmen« – eine 180-Grad-Wendung, hatte der Wahlleiter doch am Montag noch angekündigt, die Neuauszählung der Stimmen beim CNE beantragen zu wollen.

Mit der Entscheidung endet zumindest formell ein Streit, der bereits direkt nach dem Wahlgang ins Rollen gekommen war. Aus den Kongresswahlen am 13. März war das Linksbündnis »Historischer Pakt« mit geringem Vorsprung als stärkste politische Kraft hervorgegangen. In die Freude über das historisch gute Ergebnis des progressiven Lagers mischten sich aber schnell Stimmen, die auf zahlreiche Unregelmäßigkeiten hinwiesen. Dem vorläufigen Ergebnis nach hatte der »Historische Pakt« in mehr als einem Viertel der insgesamt 112.000 Stimmbezirke keine einzige Stimme erhalten. Die kolumbianische Wahlbeobachtungsmission (MOE) sprach in einer Erklärung nach den Wahlen von »eindeutig atypischem Verhalten bei der Anzahl der Wahllokale, in denen es keine Stimmen für die Koalition des Historischen Paktes gegeben hat«. Zugleich wurde darauf verwiesen, dass die Formulare zur Übermittlung der Ergebnisse am Wahlabend ausschließlich einen »informativen Charakter haben, keine Rechtsgültigkeit besitzen und die Ergebnisse nach der Auszählung davon abweichen können«.

Nach rechtsgültiger Auszählung von 97 Prozent der Stimmbezirke steht mittlerweile fest, dass das endgültige Ergebnis teils erheblich von den vorläufigen Ergebnisübermittlungen am Wahlabend abweicht. Der »Historische Pakt« kann nach derzeitigem Auszählungsstand zusätzliche 390.000 Stimmen für sich verbuchen, das entspricht 19 Senatsmitgliedern gegenüber 16 nach dem Stand vom Wahlabend. Die Konservativen, am Wahlabend in puncto Senatoren noch gleichauf mit dem Linksbündnis, kämen nur noch auf 15 Sitze im Senat. Auch die ultrarechte Regierungspartei »Demokratisches Zentrum« sowie die »Grüne Allianz« bekamen demnach weniger Stimmen als zunächst angegeben.

Die Reaktion der Rechten erfolgte prompt. Expräsident Álvaro Uribe, gegen den zahlreiche Justizverfahren laufen und der für Tausende außergerichtliche Tötungen mitverantwortlich gemacht wird, forderte am Sonnabend die Wahlleitung zu einer vollständigen Neuauszählung auf. Mitglieder des »Historischen Pakts« zeigten sich alarmiert. Dessen Präsidentschaftskandidat Gustavo Petro sprach von einem »Putschversuch«, da es seit Sonnabend keine lückenlose und neutrale Überwachung der Stimmzettel mehr gegeben habe und die Wahlbehörden mit Gefolgsleuten von Uribe besetzt seien. Dementsprechend begrüßte Petro am Dienstag die Entscheidung des Wahlleiters, da diese dazu führe, »dass wir zur demokratischen Institutionalität bei der Wahlprüfung zurückkehren«.

Unterdessen wurde am Mittwoch morgen in Bogotá Francia Márquez als Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin der im »Historischen Pakt« zusammengeschlossenen linken Parteien bekanntgegeben. Die afrokolumbianische Basisaktivistin hatte bei der Vorwahl des Linksbündnisses mit fast 800.000 Stimmen listenübergreifend das drittbeste Ergebnis aller Vorkandidaten erzielt. Sie könnte diejenigen linken Stimmen an die Kandidatur Petros binden, bei denen seine strategische Anpassung an die politische »Mitte« auf Kritik stößt.

Um bereits in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 29. Mai zu gewinnen – dafür ist die absolute Mehrheit der Stimmen nötig – bemüht sich Petro weiter um Verbündete auch außerhalb des eigenen Lagers. Sowohl der Kandidat des »Historischen Pakts« als auch der mittlerweile zu seinem größten Konkurrenten aufgestiegene Kandidat der Rechten, ­Federico Gutiérrez, sehen in den Stimmen der Liberalen den Schlüssel zum Erfolg. Angesichts der Möglichkeit, dass in Kolumbien erstmals eine linke Reformregierung an die Macht kommt, dürfte die Polarisierung in den kommenden gut zwei Monaten bis zur Präsidentschaftswahl weiter zunehmen.