IMAGO/Xinhua Washingtons UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield erklärte am 18. März im UN-Sicherheitsrat, Moskaus Beweise stammten aus »irgendeiner dunklen Ecke des Internets«

Es schien eine Routinesitzung zu werden. Am 8. März stellte sich die Staatssekretärin für politische Angelegenheiten im US-Außenministerium, Victoria Nuland, Fragen des Auswärtigen Ausschusses im US-Senat. Senator Marco Rubio (Republikaner) aus Florida befragte sie ausführlich zu den Plänen, wieder offiziell mit der Regierung von Venezuela zu sprechen und damit den US-gesponserten selbsternannten Präsidenten Juan Guaidó fallenzulassen. Das sei »unglaublich beunruhigend«. Teil einer »Russland-Strategie«? Unzufrieden wechselte er plötzlich das Thema: »Ich habe nur noch eine Minute übrig, darum lassen Sie mich fragen: Hat die Ukraine biologische Waffen?« Nuland antwortete zunächst, ohne zu zögern: »Die Ukraine hat …« – dann suchte sie nach einer Formulierung – »biologische Forschungseinrichtungen, über die wir tatsächlich sehr besorgt sind, dass sie unter die Kontrolle der russischen Streitkräfte geraten«. Man arbeite deshalb zusammen mit der Ukraine daran, »wie wir verhindern können, dass diese Forschungsmaterialien den russischen Streitkräften in die Hände fallen, wenn sie näherkommen«.

Jetzt war Rubio noch verstörter als beim Venezuela-Thema und hakte nach: Frau Nuland sei bestimmt »bewusst, dass russische Propagandatruppen bereits alle möglichen Informationen darüber verbreiten, sie hätten ein Komplott der Ukrainer aufgedeckt, biologische Waffen in dem Land unter Koordination der NATO freizusetzen«. Wenn es in der Ukraine zu einem Zwischenfall oder einem Angriff mit biologischen oder chemischen Waffen komme, gebe es dann Nulands Meinung nach keinen Zweifel daran, »dass zu 100 Prozent die Russen dahinterstecken würden?« Nuland: »Daran besteht für mich kein Zweifel, Senator. Und es ist eine klassische russische Technik, das, was man selbst vorhat, dem anderen in die Schuhe zu schieben.«

Seitdem haben westliche Medien, ihre sogenannten Faktenchecker und Investigativjournalisten eine Vorgabe, die sie strikt befolgen: 100 Prozent Russen. Erst am Montag gab der Chef, US-Präsident Joseph Biden, noch einmal persönlich die Nuland-Linie aus. Die USA haben allen Grund, bei diesem Thema die Flucht nach vorn anzutreten. Sie verhindern seit Jahrzehnten einen Verifikationsmechanismus für die in Kraft getretene Biowaffenkonvention und unterhalten militärische Forschungslabore für biologische Waffen in aller Welt. Rüstungskontrolle passt Washington auch auf diesem Gebiet grundsätzlich nicht. Sorgfältig vermeiden die Entlarver der angeblichen russischen Falschnachrichten zu erwähnen, dass Moskau schlicht darauf hinweist, dass die mehr als 30 »biologischen Forschungseinrichtungen« in der Ukraine zumeist nicht dem ukrainischen Gesundheitsministerium unterstanden, sondern dem Kiewer Verteidigungsmininisterium und dem Pentagon. Das ist offenbar der springende Punkt.

Russland legte am 11. März dem UN-Sicherheitsrat zunächst einen Vertrag aus dem Jahr 2005 zwischen dem Pentagon und dem ukrainischem Gesundheitsministerium über »gemeinsame biologische Forschung« vor, zu dem Washington bis heute nichts gesagt hat. Statt dessen reagierte seine UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield mit Beschimpfungen, sprach von »wilden« Verschwörungstheorien und unterstellte, Russland wolle selbst biologische Waffen einsetzen. Die Korrektur des Nuland-Patzers musste fast wörtlich wiederholt werden.

Die westliche Aufregung hatte am 6. und 7. März begonnen. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow und der zuständige Abteilungsleiter für Abwehr sogenannter ABC-Waffen (atomare, biologische und chemische) Igor Kirillow hatten an diesen Tagen erklärt, dass die Defense Threat Reduction Agency des Pentagons »militärische biologische Forschung auf dem Territorium der Ukraine finanziert und durchführt«. Sie beriefen sich auf Dokumente und auf Aussagen von Mitarbeitern ukrainischer Labore. In einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am 11. März leugneten die westlichen Vertreter nicht die Existenz der Labore, wohl aber ihre militärische Verwendung. Der chinesische UN-Botschafter Zhang Jun wies hingegen darauf hin, dass die USA nach eigenen Angaben weltweit 336 Labore für militärische Forschung an biologischen Waffen unterhalten. Wenn sie der Meinung seien, es handele sich bei den Vorwürfen um Falschinformationen, könnten sie »einfach relevante Daten zur Klärung zur Verfügung stellen, so dass die internationale Gemeinschaft selbst ihre Schlussfolgerung ziehen kann«.

Am 18. März legte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja neue Belege im UN-Sicherheitsrat vor und wies darauf hin, dass der Vertrag von 2005 vor allem zu einer Zusammenarbeit von Pentagon und ukrainischem Verteidigungsministerium geführt habe. Die Behauptung, die USA hätten in den Laboren keine maßgebende Rolle gespielt, wies Nebensja zurück und legte dar, das Pentagon habe als »Geber« die Ziele der Forschungsvorhaben und deren Umfang festgelegt. Vor allem aber habe der mit dem Pentagon (seit mehr als 100 Jahren) verbundene private Auftragnehmer »Black & Veatch« weitreichende Befugnisse erhalten. Die Arbeiten sollten nicht von ukrainischen Forschern, sondern »unter deren Beteiligung« erledigt werden. Nebensja: »Einfach ausgedrückt: Die ukrainischen Behörden gaben dem Pentagon einen Freibrief für die Durchführung gefährlicher biologischer Experimente auf ukrainischem Staatsgebiet. Dabei war der amerikanische Auftragnehmer nach ukrainischem Recht von allen Steuern befreit.« Linda Thomas-Greenfield ignorierte den Befund und ätzte, es handele sich um E-Mails, die aus »irgendeiner dunklen Ecke des Internets« hervorgekramt worden seien. Die US-Linie lautet: Fragen zum Pentagon nicht zulassen. Das Eingeständnis Victoria Nulands, dass es biologische Labore in der Ukraine gab und es in ihnen um gefährliche Stoffe ging, war schon zu nahe dran.