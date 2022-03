Füllhorn fürs Militär

Kay Nietfeld/dpa Kein Blankoscheck: Unionsfraktionschef Friedrich Merz will Mitsprache bei Rüstung (Berlin, 23.3.2022)

Russlands Krieg gegen die Ukraine und die 100-Milliarden-Euro-Aufrüstungspläne der Regierung dominierten am Mittwoch die Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag. Die CDU/CSU-Fraktion sei nicht die Ersatzbank, von der die Ampel in beliebiger Weise Ersatzspieler aufs Spielfeld holen könne, wenn sie keine eigenen Mehrheiten hat, erklärte Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) als Auftaktredner. Für eine geplante Grundgesetzänderung zur Verankerung der Aufrüstung kündigte Merz an, nur so viele Unions-Abgeordnete ins Parlament zu schicken, wie für eine Zweidrittelmehrheit nötig sind. Damit sei Scholz gezwungen, jeden einzelnen Abgeordneten der Koalition zur Zustimmung zu bewegen. Die Union werden keinen Blankoscheck erteilen, sondern wolle über die Verwendung des Sondervermögens für die Bundeswehr mitentscheiden, so Merz.

»Es soll eine gemeinsame Sache werden, die wir für unser Land tun«, kam Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dem Oppositionsführer entgegen. Scholz sicherte der Ukraine weiter die Solidarität der Bundesrepublik zu, erteilte aber einer von Kiew geforderten Flugverbotszone unter NATO-Schutz eine klare Absage. »Die NATO wird nicht Kriegspartei«, so der Kanzler. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) drängte auf weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Als Korrektur eines »historischen Fehlers« bezeichnete FDP-Fraktionschef Christian Dürr die geplanten Milliardeninvestitionen in die Rüstung.

»Ihr Haushalt ist ein Segen für die Rüstungsindustrie und eine fette Rechnung für die, die tagtäglich hart dafür arbeiten müssen, dass sie ihr Geld bekommen«, kündigte der Linke-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch Widerstand gegen den »Wahnsinn« des Sonderprogramms für die Bundeswehr an.

Die AfD bekräftigte ihr Nein zu Sanktionen gegen Russland und Waffenlieferungen an die Ukraine. Der Versuch des Westens, eine Weltordnung ohne Rücksicht auf Russland aufzubauen, sei eine »Demütigung« der Großmacht gewesen, so der AfD-Ehrenfraktionsvorsitzende Alexander Gauland.