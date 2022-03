Belagerer unter Druck

REUTERS/Alexander Ermochenko Ein »Volksmilizionär« inspiziert ein Waffendepot nahe der umkämpften Stadt Marjinka im Donbass (22.3.2022)

In der Ukraine sind die Kämpfe an den meisten Frontabschnitten zum Stillstand gekommen. Ausnahme ist der Donbass. Hier konzentrieren russische und Einheiten der Donezker »Volksmiliz« sich seit einigen Tagen darauf, die ukrainische Armee vom westlichen Stadtrand der Regionalmetropole zu verdrängen. Aus dem russischen Verteidigungsministerium hieß es am Mittwoch morgen, die Eroberung der Ortschaft Marjinka sei gelungen. Die Ukraine bestätigte dies nicht. Von Marjinka aus hatte ukrainische Artillerie jahrelang Donezk beschossen. Parallel ist offenbar eine Operation zur Eroberung der etwa 15 Kilometer westlich von Marjinka liegenden Ortschaft Kurachowo gestartet worden. Dort soll sich die Kommandozentrale der Belagerer befunden haben. Der russische Angriff aus Nordwesten in den Rücken der ukrainischen Truppen hat sich dagegen offenbar bei Isjum südöstlich von Charkiw festgefahren.

Ansonsten beschränkte sich die russische Armee darauf, mit Präzisionsschlägen aus der Ferne Elemente der militärischen Infrastruktur zu zerstören. So sei ein Militärlager 14 Kilometer von Riwne in der Westukraine angegriffen worden, wo auch aus dem Westen an die Ukraine gelieferte Waffen aufbewahrt worden seien, hieß es aus Moskau. Ähnliche Schläge seien auch auf Treibstoff- und Munitionslager in den frontnahen Städten Lisitschansk und Kramatorsk geführt worden. Dabei fällt auf, dass auch hierzu nach Moskauer Angaben Marschflugkörper der russischen Schwarzmeerflotte genutzt wurden, obwohl russische und volksrepublikanische Truppen relativ nah an den Zielen stehen. Das kann der Machtdemonstration gedient haben, könnte aber auch ein Indiz für die von westlicher und ukrainischer Seite seit einigen Tagen vertretene These sein, dass bestimmte Sorten »Präzisionsmunition« auf russischer Seite inzwischen knapp geworden seien.

Unterdessen hat das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, bisher rund 68.000 Bewohner von Mariupol nach Russland evakuiert zu haben und sie dort mit allem Nötigen zu versorgen. Die Ukraine bezeichnet diese Evakuierung in östliche Richtung als »Zwangsdeportation«. In Interviews mit russischen Medien beschrieben Geflohene die Situation in Mariupol als schrecklich. Es sei zumindest auch die ukrainische Armee gewesen, die die Wohnquartiere der Stadt beschossen habe. Eine unabhängige Überprüfung dieser Darstellung ist nicht möglich.

Während die Ukraine den Westen erneut um mehr und schwerere Waffen sowie die Sperrung des ukrainischen Luftraums bat, warf der russische Außenminister Sergej Lawrow der Führung in Kiew vor, die Waffenstillstandsverhandlungen künstlich in die Länge zu ziehen. Die Ukraine handle offenkundig am Gängelband der USA, sagte Lawrow. Sie ändere ständig ihre Verhandlungsposition und hoffe auf bessere Zeiten.

Polen und die baltischen Staaten wollen derweil bei dem an diesem Donnerstag beginnenden EU-Gipfel beantragen, russische Lkw nicht mehr über EU-Gebiet verkehren zu lassen. Das liefe auf eine völlige Handelssperre hinaus. Die Forderung, alle EU-Häfen für russische Schiffe zu sperren, trifft dabei nach Angaben des lettischen Verkehrsministeriums auf Widerstand unter den übrigen EU-Staaten. Die USA wiederum prüfen, ob sie verhindern können, dass Russland seine Goldreserven zu Geld macht. Geplant sind offenbar Sanktionsdrohungen gegen Unternehmen, die Gold aus den Reserven der russischen Zentralbank ankaufen oder transportieren.