»Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda«

Rene Traut/imago images Zerstörte AfD-Wahlplakate (Siegen, 9.6.2021)

Sie stehen an diesem Mittwoch in Gladbeck vor Gericht. Angezeigt hat Sie ein AfDler. Was wird Ihnen vorgeworfen?

Ich habe ein Wahlplakat der AfD entfernt, das klar rassistische Narrative bediente. Beim Entfernen entstand ein minimaler Schaden an den Ösen für die Kabelbinder. Der Tatvorwurf lautet auf Sachbeschädigung. Der Strafbefehl beläuft sich auf 60 Tagessätze – ein unverhältnismäßig hohes Strafmaß. Der AfDler hat mich nicht nur angezeigt, sondern auch verfolgt, beleidigt und gedroht, er würde mir »den Kopf vom Hals schlagen«.

Was glauben Sie, warum in Ihrem Fall so ein Aufwand betrieben wird?

Die Beamten waren tatsächlich so »nett«, mir die Vorladung persönlich an die Tür zu bringen. Und das schon drei Tage nach dem Vorfall. Wer Polizeiarbeit in anderen Fällen kennt, weiß: Das ist Hochleistung! Und ein klarer Einschüchterungsversuch. Als Antwort auf unseren Einstellungsantrag teilte die Staatsanwaltschaft mit, es komme hier nicht auf die Schadenshöhe an. In dem Brief wird explizit auf meine »politische Gesinnung« verwiesen, die ich in Form einer Straftat geäußert hätte. Die absolute Unverhältnismäßigkeit des Strafbefehls verstärkt den Eindruck, dass hier ein Exempel statuiert werden soll.

Sie haben sich entschieden, den Strafbefehl nicht zu bezahlen. Wäre das nicht einfacher gewesen?

Für mich als Individuum wäre es einfacher gewesen, ja. Das ist aber kein Angriff auf mich allein, sondern einer gegen uns als Linke, gegen uns als Antifaschistinnen und Antifaschisten, vor allem aber gegen uns Menschen, die von Rassismus betroffen sind.

Sie haben mit Unterstützerinnen und Unterstützern die Kampagne »Gegen Nazipropaganda« ins Leben gerufen. Geht es Ihnen dabei um die AfD?

Die AfD ist eine Partei von Nazis für Nazis. Im Rahmen unserer Kampagne haben wir intensiv analysiert, warum diese Bezeichnung korrekt ist. Eine Normalisierung von faschistischem Gedankengut werden wir stets bekämpfen. Spätestens mit der Einstufung der Partei als »Verdachtsfall« durch den Verfassungsschutz – der selbst nicht richtig verdachtsfrei ist – sollte diese Perspektive auf die AfD auch im Mainstream ankommen.

Was gab es bisher für Aktivitäten innerhalb der Kampagne?

Zu Beginn war die Frage zentral, was es für Betroffene bedeutet, rassistische, sexistische, menschenverachtende Plakate zu sehen. Hier haben wir unserer Community Raum für Gedanken und Gefühle geboten. Meine Anwältin hat eine juristische Einordnung vorgenommen. Zudem haben wir analysiert, was die AfD ist, wer ihre Funktionärinnen und Funktionäre sind, welches Gedankengut sie ausmacht. Aktuell läuft die bundesweite Rap-Challenge mit dem Titel »AfDisses«. Die MCs haben unfassbar gute Texte geschrieben, lyrisch ihre Solidarität und Wut zum Ausdruck gebracht. Wir haben außerdem eine Graffiti-Challenge gestartet, und es gibt viele weitere kreative Aktionen gegen Nazipropaganda. Extra für die Kampagne wurde ein kleines Spiel programmiert, bei dem es darum geht, so viele Naziplakate wie möglich zu zerstören – ich halte noch den Highscore. Für den Prozesstag an diesem Mittwoch ist eine Kundgebung vor dem Amtsgericht geplant.

Ihre Aktionen gehen weit über die Kleinstadt Gladbeck und NRW hinaus. Warum glauben Sie, dass Ihr Fall überregionale Bedeutung hat?

Die AfD ist in nahezu allen kommunalen und überregionalen Parlamenten vertreten. Quer durch das ganze Land hängen ihre Leute immer wieder Plakate mit menschenverachtenden Parolen auf unsere Straßen. Also muss auch der Widerstand kollektiv gedacht werden. Wir wehren uns nicht gegen diesen einen Strafbefehl wegen dieses einen Plakates. Wir wehren uns dagegen, dass uns erzählt wird, wir müssten es »aushalten«, wenn Nazis in Parlamenten sitzen, Stiftungsgelder beziehen, zur Jagd aufrufen und Wahlplakate aufhängen. Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda.