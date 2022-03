Erzwungene Rücksicht

Marcus Lieberenz/bildbuehne.de Freiheit auf dem Denkmalsockel und Kalaschnikows im Schrank (Bühnenbild von Pierre-André Weitz)

»Liberté« am »Freedom Day«. Das Ende aller Maßnahmen zum Infektionsschutz sah in Berlin am 20. März 2022 so aus: Am Einlass der Deutschen Oper wurden akribisch Impf- und Testnachweise kontrolliert, im Inneren trugen Gäste außerhalb der Sektinseln per Verordnung vier Stunden lang FFP2-Maske. Es ergab sich dieses Szenario, weil der Bund seine Verantwortung bis auf weiteres an die Länder übertragen hatte.

Auf eine ausschweifende Grand opéra über Diktatur, Revolution und Krieg lassen sich nicht nur in diesen Zeiten mühelos alle Stricke der Weltgeschehnisse projizieren. Und dass es der Mensch mit seinen Analogien nicht so genau nimmt, wenn wenigstens Reizworte fallen, wusste auch Giuseppe ­Verdi. Er schrieb »Les Vêpres Siciliennes« (»Die sizilianische Vesper«) im Jahr 1855, auf der höchsten Welle seines Erfolgs, direkt nach »La Traviata«. Eugène ­Scribes Libretto spielte im Original in den Niederlanden des 16. Jahrhunderts. Die Pariser Oper legte es dem Meister als Auftrag vor, und schwupps, ein paar Bearbeitungsstunden später, befand man sich in Neapel-Sizilien im Jahre 1282. Historisch eher schwammig geht es um den Volksaufstand gegen die französische Gewaltherrschaft unter Karl von Anjou, der Sizilien in Zusammenarbeit mit dem Papst seit 1266 besetzt hielt; namentlich kommen Guido von Montfort und eine Helena vor. Russen und Ukrainer also erst mal nicht – obwohl sich die Regie (Olivier Py) gleich zu Beginn erlaubt, eine Illustration mit Hinrichtungen bei der Eroberung Algeriens im 19. Jahrhundert in den heraldischen Trendfarben Rot und Blau und Gelb einzublenden.

Los geht’s: Das Orchester spielt auf, Chor und Ballett stellen das Kopfabhacken nach, dann singen die Sänger. Enrique Mazzola, frisch gebackener Musikdirektor der Lyric Opera of Chicago, dirigierte geziemlich bis leise. Nötig war das wegen eines Stimmchens wie dem der usbekischen Sopranistin Hulkar Sabirova (als Herzogin Hélène), der viel Raum gegeben werden musste, damit sie gegen Kraftpakete wie den Bariton Roberto Tagliavini (als Jean de Procida) akustisch bestehen konnte. »Fehlbesetzung« ist da das richtige Wort, weil solcherart erzwungene Rücksichtsmaßnahmen für das Selbstbewusstsein der Instrumentalisten hörbares Gift sind. Zum Pausenvorhang kommt eine sichtlich nervöse, sichtlich betroffene Frau auf die Bühne und bittet um Spenden für die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer.

»Les Vêpres Siciliennes« gilt innerhalb von Verdis Œuvre bis heute als überraschender Misserfolg. Man kann auch ohne eine historische Perspektive nachvollziehen, warum. Höchst episodenhaft gestaltet sich das Geschehen um Blut und Macht und Verrat. Das andauernde provinzielle Dazwischenklatschen des Premierenpublikums am vergangenen Sonntag unterstrich den Charakter einer Nummernrevue noch. Scribes Libretto ergötzt sich an Reizvokabeln, und Verdi tauscht die große Leidenschaft allzuoft für akademische Kontrapunkte ein. Wären da nicht die Chorsätze (und der Chor unter Jeremy Bines war Spitzenklasse), gäbe es wenig Interessantes zu hören. Zumindest nichts, was der Meister nicht schon irgendwo besser recycelt hätte.

Dritter und vierter Akt: Der Geist eines toten Bruders schwirrt in mexikanischer Totenmaske umher, produziert ein paar starke Bilder im Rahmen des repetitiven Seufzens und Ächzens der Marke Verdi. »Ich bin dein Vater!« »Du bist mein Vater!?« usw. Eine knappe Stunde lang weht die französische Flagge, Schattenspiele mit Modellpanzern dahinter. »Un seul héros, le peuple!« (»Ein einziger Held, das Volk!«) steht da, Slogan der Widerständigen im Algerienkrieg. Oder doch in den Niederlanden des 16. Jahrhunderts? Oder doch im Königreich Sizilien der 1280er? Oder doch in der Ukraine? Freiheit ist Freiheit, und Krieg ist Krieg? Kalaschnikows und Demokratiebekundungen? Am Ende der Inszenierung kommt das Volk der Revolutionäre und mordet genauso unbarmherzig wie die Besatzer. Vorhang fällt, überzeugte Sozialdemokraten stehen auf und brüllen Beifall im Plural: »Bravi! Bravi! Bravi!«