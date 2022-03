Denkmalstürzer des Tages: CDU Pankow

imago stock&people

Als vergangene Woche die Meldung die Runde machte, dass ein nach Karl Marx benannter Lesesaal einer Universität in Florida aufgrund von Russlands Krieg gegen die Ukraine umbenannt wurde, sorgte dies hierzulande bei einigen noch für Verwunderung. Absurdes gibt es aber auch vor der eigenen Haustüre: Die CDU-Fraktion im Berliner Bezirk Pankow fordert unter Verweis auf den Krieg die Streichung eines Monuments, das den von den Nazis ermordeten KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann darstellt, von der Denkmalliste. Die 50 Tonnen schwere Büste, deren Schöpfer Lew Kerbel übrigens in der Ukraine geboren ist, solle eingeschmolzen werden. Ein entsprechender Antrag »Keine Ehrung für Demokratiefeinde« liegt dem Bezirksparlament an diesem Mittwoch zur Beratung vor.

Es sei bedenklich, im Herzen Berlins einen Mann zu ehren, der ein »Antidemokrat« war, begründete der CDU-Bezirksverordnete David Paul den Antrag gegenüber der Berliner Morgenpost unter Verweis auf Thälmanns Führungsrolle in der kommunistischen Partei. Dieser Umstand gewinne an Aktualität, da »wir jetzt in Europa Krieg haben, geführt von einem Mann, der Demokratie als Feigenblatt benutzt«, konstruiert der CDU-Politiker eine scheinbare Linie vom Kriegsgegner Thälmann zu Putin.

Auf dem Monument seien Sowjetsymbole erkennbar, so Paul weiter. In Zeiten, da »russische Panzer mit Sternsymbolen auf ukrainische Städte vorrücken«, müsse man einen neuen Anlauf nehmen, Thälmann vom Sockel zu stoßen. Ob man in der Pankower CDU ein weißes Z nicht von einem roten Stern unterscheiden kann oder Weltkriegsdokus mit den Abendnachrichten verwechselt, ist nicht bekannt.

Da hat die CDU noch einmal Glück, dass sich in Pankow kein Denkmal von Reichsgründer Otto von Bismarck befindet. Denn bekanntlich war der Eiserne Kanzler nicht nur kein lupenreiner Demokrat, sondern er trat auch noch für ein Bündnis mit Russland ein.