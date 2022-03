Erst Frieden, dann Grenzen

Vadim Ghirda/AP/dpa Eine der am stärksten verminten Gegenden der Welt: Die Kontaktlinie im Donbass (Awdijiwka, 3.2.2022)

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij strebt einen Friedensschluss mit Russland in zwei Etappen an. Zunächst müssten die Frage der künftigen Blockfreiheit der Ukraine, der Sicherheitsgarantien für das Land und das Ende der Kämpfe geklärt werden, sagte Selenskij am Montag abend in einem Interview des Kiewer Fernsehsenders Suspilne. Erst danach solle über den künftigen Status der Krim und des Donbass verhandelt werden. Jedes Ergebnis der Verhandlungen wolle er der ukrainischen Bevölkerung in einer Volksabstimmung zur Billigung vorlegen. Aus Selenskijs Äußerung scheint hervorzugehen, dass auch die Ukraine akzeptiert hat, keine NATO-Mitgliedschaft mehr anzustreben. Im Unterschied dazu lehnt Russland einen sofortigen Waffenstillstand ab und wirft Kiew vor, die Gespräche in die Länge zu ziehen.

In der Ukraine gab es am Montag und bis Dienstag mittag keine größeren Kämpfe. Nach ukrainischen Angaben gelang es eigenen Kräften, den Ort Makarow westlich von Kiew zurückzuerobern. Sollte dies zutreffen, wäre auch die Ausfallstraße nach Westen in Richtung Schitomir im Prinzip wieder frei. Im Osten von Kiew forderte dagegen der Bürgermeister der Stadt Boryspil die Einwohner auf, die Stadt zu verlassen, weil sich russische Truppen näherten. Je weniger Zivilisten dem Militär in die Quere kämen, desto besser könne dieses agieren, so der Bürgermeister. Bei Boryspil befindet sich auch der internationale Flughafen von Kiew.

Vertreter beider Seiten wiesen auf das erhebliche Problem der Minenräumung nach dem Ende der Kämpfe hin. Auf ukrainischer Seite hieß es, gut 80.000 Quadratkilometer müssten auf Minen untersucht werden; das wäre ein Sechstel der Fläche der Ukraine. Auch ein Vertreter der »Volksrepublik« Donezk beklagte unabhängig hiervon, dass die Minenräumung im Donbass sich über Jahre hinziehen werde. Die ukrainischen Truppen spickten beim Abzug bevorzugt zivile Objekte mit Sprengfallen.

Zu dem Angriff auf ein Kiewer Einkaufszentrum in der Nacht zum Montag erklärte das russische Verteidigungsministerium im Laufe des Tages, die Anlage habe zuletzt als Waffenlager der ukrainischen Territorialverteidigung gedient und sei deshalb angegriffen worden. Dabei waren in den frühen Morgenstunden des Montags sechs Menschen ums Leben gekommen.