Oxi heißt Oxi

IMAGO/ZUMA Wire

Mehrere hundert Menschen sind am Dienstag zum griechischen Finanzministerium in Athen marschiert, um gegen steigende Lebenshaltungskosten zu demonstrieren. Unter den Teilnehmern waren auch viele Rentner, die gegen die Kürzung ihrer Pension protestierten. Ziemlich genau vor zehn Jahren im Zuge der Euro-Krise hatte die »Troika« – die »Geldgeber« von EU, EZB und IWF – erstmals Rentenkürzungen in Griechenland gefordert. Bei einem Referendum im Juli 2015 über das Brüsseler Kürzungsdiktat hatte eine deutliche Mehrheit der Griechen mit »Oxi«, mit Nein gestimmt. (jW)