Emmanuele Contini/imago images Die Linke auf einer Demonstration des »Unteilbar«-Bündnisses (Berlin, 4.9.2021)

Die vor rund zwei Wochen an die Öffentlichkeit getretene »Solidarische Linke« versteht sich als Initiative zur programmatischen und strategischen Erneuerung der Partei Die Linke. Wo sehen Sie die Notwendigkeit dafür?

Wir müssen die Partei bei den Punkten, die seit Jahren konflikthaft schwären und die nie offen diskutiert und geklärt wurden, substantiell neu aufstellen: vor allem in der Klima-, der Migrations- und der Außenpolitik. Das müssen wir gemeinsam mit Sympathisantinnen und Sympathisanten, aber auch mit leider immer mehr frustrierten Exmitgliedern tun. Wir haben in den genannten Bereichen keine gemeinsame politische Vorstellung. Vielmehr existiert ein bunter Strauß an Positionen. Das reibt uns auf und lässt uns von außen mindestens profillos, wenn nicht sogar unglaubwürdig erscheinen.

Wollen Sie eine anerkannte Strömung in der Partei bilden?

Wir sind und werden keine Strömung, sondern wollen strömungsübergreifend als Arbeitszusammenhang tätig sein. Auf der Grundlage des Erfurter Parteiprogramms und in Anerkenntnis der Tatsache, dass es keine Politik ohne Berücksichtigung weltweiter Wirkzusammenhänge geben kann, wollen wir auf allen Ebenen die Debatte über die zukünftige Ausrichtung der Partei vorantreiben und mitgestalten. Das alles steht unter dem Motto »Global denken – Solidarisch handeln« – also ein genuin linker Ansatz.

In Ihrem Aufruf heißt es, Landesverbände in Regierungsverantwortung seien bei Wahlen »praktisch und programmatisch Motoren der Partei«. Täuscht also der Eindruck, dass Die Linke für Regierungsbeteiligungen und die damit verbundenen Anpassungen in der Regel vom Wähler abgestraft wurde?

Das war in der Tat so. Grosso modo aber zeigen beispielsweise Thüringen, Berlin oder Bremen, dass Die Linke dort, wo sie in Regierungsverantwortung ist, inzwischen mindestens ebenso gut, wenn nicht sogar deutlich besser Wählerinnen und Wähler von ihrer Programmatik überzeugen kann als in der Opposition.

Sie identifizieren im Aufruf Positionen, die Ihrer Ansicht nach dem Parteiprogramm widersprechen. Darunter solche, deren Vertreter sich als »linkskonservativ« oder »traditionelle Linke« bezeichnen. Suchen Sie noch den Dialog zu Sahra Wagenknecht und ihren Anhängern, auf die diese Passage wohl zielt, oder denken Sie, dass diese nichts mehr in der Partei verloren haben?

Wir wenden uns nicht gegen einzelne Menschen, sondern gegen Positionen. Wir reden mit allen, die für die sozialistische Idee, internationalistische Solidarität und Menschenrechte einstehen, die jedwede Benachteiligungen – sozioökonomische, politische, kulturelle – problematisieren und die gegen Positionen der Abschottung und Ausgrenzung kämpfen.

Der frühere Vorsitzende Oskar Lafontaine begründete seinen Austritt aus der Partei damit, Die Linke habe ihren Anspruch, eine soziale Alternative zu sein, aufgegeben und statt dessen um dasselbe Wählermilieu gebuhlt wie die Grünen. Stimmen Sie ihm zu?

Mein Erleben in Hamburg-Eimsbüttel ist anders: Die Linke lebt hier eine in den Stadtteilen, Betrieben, Initiativen und bei den Menschen verankerte politische Praxis. Wir buhlen nicht um Milieus, sondern beraten Rentnerinnen und Rentner, Hartz-IV-Beziehende; sorgen dafür, dass Menschen in Vierteln, die eine spezifische Ansprache brauchen, Impfangebote bekommen; engagieren uns mit Mieterinnen und Mietern für den Erhalt ihres Wohnraums. Eher so, wie es die Genossinnen und Genossen von der KPÖ in Graz tun – ganz anders als andere Parteien. Schade, dass Oskar eine andere Wahrnehmung von der Partei hat.

Welche Forderungen ergeben sich aus dem in Ihrem Aufruf als »historische Zäsur« bezeichneten Krieg von Russland in der Ukraine für Die Linke?

Wir brauchen nicht nur ökologische und ökonomische, sondern auch friedenspolitische Nachhaltigkeit, die mit der Wahrung und Durchsetzung der Menschenrechte einhergeht. Diese Nachhaltigkeit, basierend auf Vereinbarungen und Verträge, ist, soweit ich sehe, nirgends beheimatet oder verwirklicht. Sie zu erreichen ist unser Ziel. Den Weg dorthin müssen wir auch im Lichte der jüngsten russischen Aggression und der Tatsache finden, dass mit ihr Neoimperialismus und atomare Bedrohung der Welt noch konkreter geworden sind.