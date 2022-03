imago/ZUMA Press/Montage jW

Selber tun

Zu jW vom 18.3.: »Anspruch aufgegeben«

Was ich an Oskar Lafontaine mag, ist, dass er mit einfachen Worten relativ komplizierte Themen einfach erklären kann. Das beweist, dass er viel Wissen und Erfahrung hat. Er ist glaubwürdig und kann überzeugen. Was ich nicht mag, ist wie bei fast allen Linken deren »Samariter-Politik«. Immer helfen wollen, aber (…) Verantwortung an Arbeiter abgeben und Arbeiter fördern ist nicht ihre Absicht. (…) Wie kann man von Klassenbewusstsein reden, wenn man nicht dieser Klasse angehört? (…) Ich will Oskar nicht kritisieren. Er hat viel für die fortschrittliche Politik in der BRD getan. Aber was wir Arbeiter brauchen, ist eine Arbeiterpartei. In der wir ein Zuhause haben und uns weiterentwickeln können. Wie heißt es noch in der zweiten Strophe der »Internationale«: »Uns aus dem Elend zu erlösen können wir nur selber tun!«

Manni Guerth, Hamburg

Vorbild Österreich

Zu jW vom 18.3.: »Anspruch aufgegeben«

Die Partei Die Linke ist schon seit längerem nicht mehr die Interessenvertretung der links Denkenden und Fühlenden in Deutschland. Die internen Auseinandersetzungen und die Flügelkämpfe dominieren das Erscheinungsbild seit Jahren, was viele hervorragende Persönlichkeiten dazu veranlasst, sich aus der Öffentlichkeit bzw. der aktiven Arbeit zurückzuziehen oder aus der Linkspartei auszutreten. Hans Modrow warnte vor kurzem vergeblich die Parteiführung. Doch ein seriöser, ein fairer Umgang mit unterschiedlichen Positionen über den Weg und das Ziel ist nicht gegeben, und der rechte Flügel bestimmt – wie auch bei der SPD und den Grünen – zunehmend die Ausrichtung der Linken. Leider ist das Wort Linke damit endgültig eine Worthülse geworden. Eine theoretische marxistische Schulung findet nicht statt. Die Interessenvertretung der Einkommensschwachen, der Geringverdiener und Rentner, ist stark vernachlässigt worden. Die Wählerklientel hat sich durch diesen Fehler stark verändert. Wie ein beispielhaftes positives soziales Engagement im Interesse der breiten Masse der Wähler in vielfältigen Bereichen aussehen muss, das kann man bei Ernest Kaltenegger und jetzt Elke Kahr von der Kommunistischen Partei in Graz, der steirischen Landeshauptstadt und zweitgrößten Stadt Österreichs, studieren. So stellen beide einen Großteil des Nettogehaltes zur unbürokratischen Unterstützung bedürftiger Bürger zur Verfügung. Die KP wurde bei den letzten Gemeinderatswahlen 2021 in Graz mit 28,84 Prozent mit Abstand die stärkste Partei und stellt nun die Bürgermeisterin. Oder Martigues in Südfrankreich. In der Hafenstadt stellt seit den 1950er Jahren bis heute ununterbrochen die Kommunistische Partei den Bürgermeister – mit Franz Turkan, Paul Lombard und aktuell Gaby Charroux, bei den letzten Wahlen wieder mit über 60 Prozent. Dem gegenüber steht das traurige Erscheinungsbild der Partei Die Linke, die von ehemals 11,9 Prozent auf 4,9 Prozent abgerutscht ist.

Peter Naumann, München

Positionen geschleift

Zu jW vom 18.3.: »Anspruch aufgegeben«

Der wortgewaltige Fahnenträger der letzten aufrechten linken Sozialdemokraten in der Partei Die Linke (die ja schon vom Namen her für sich in Anspruch nimmt, maßlos alles, was sich links positioniert, vertreten zu wollen) hat das sinkende Schiff verlassen. 4,9 Prozent waren schon ein starker Schuss vor den Bug, aber Die Linke hat nichts daraus gelernt und macht, ohne Ursachenforschung und ohne personelle Konsequenzen zu ziehen, weiter wie bisher. Ohne Oskar sind drei Prozent in Sichtweite. (…) Ich will ja nicht unken, aber es ist Fakt, dass Lafontaine und seine Frau Sahra Wagenknecht Charisma und Ausstrahlung besitzen, was man von Susanne Hennig-Wellsow, Katja Kipping, Bernd Riexinger etc. nicht behaupten kann. Sie zogen viele Wähler an die Wahlurnen, die die Letztgenannten nie erreichten. Ich besaß mehrmals das Glück, die engagierten mitreißenden Reden von Lafontaine live miterleben zu können, etwa auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Ich war begeistert. Auch mir ist seit einigen Jahren immer stärker bewusst geworden, dass Die Linke zunehmend intensiver jene sozialen und friedenspolitischen Themen schleift, die sie immer im Kontrast zu den anderen auszeichneten: mit der Änderung des politischen Profils der Linken, dem Anpassen an den Mainstream, der Aufgabe der Interessenvertretung ihrer ostdeutschen Wähler, dem Hecheln nach gut dotierten Posten in Partei und Regierung, der passgenauen Anbiederung an Grüne und SPD, der Aufgabe der am Frieden orientierten Außenpolitik, aktuell dem verwerflichen Engagement führender Linker für steigende Rüstungsausgaben und umfassende Waffenlieferungen an die Ukraine, der unsolidarischen Kritik an der kubanischen Regierung und vielem mehr. In Berlin werden um des Mitregierens willen die Ergebnisse des Volksentscheids der Berliner Wähler missachtet und auf die lange Bank geschoben. Dabei braucht das Land gerade jetzt erst recht eine starke, geeinte, engagierte Linke.

Sarah Rosenstern, Berlin/Salzburg

Falscher Applaus

Zu jW vom 18.3.: »Fernsehfeldherr des Tages: Wolodimir Selenskij«

Dem Artikel sollte noch hinzugefügt werden, dass auch die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke den Gastredner Wolodimir Selenskij gemeinsam mit dem ganzen »Haus« mit Standing ovations verabschiedete. Wohlgemerkt, nach der Rede eines Schauspielers, der mit dem Segen der ukrainischen Oligarchen und der NATO derzeit einen »Präsidenten« spielt, der wie sein »Botschafter« Andrij Melnyk keine Gelegenheit auslässt, »die Deutschen« wegen angeblich unzureichender Unterstützung der Ukraine zu diffamieren – um sie zum Schritt in den Dritten Weltkrieg zu bewegen. Zudem klatschten die Linken-Abgeordneten einem Regierungschef Beifall, der derzeit von seiner Geheimpolizei SBU die intellektuelle und linke Opposition seines Landes systematisch verfolgen und »ausschalten« ließ und lässt (…). Frage: Wie weit wollt ihr noch gehen in eurer Sehnsucht nach Machtteilhabe in einem ungerechten Burgfrieden?

Jann Kolata, per E-Mail