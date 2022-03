Gedopte Siegerin

Monaco. Der russischen Geherin Jelena Laschmanowa wird wegen eines Dopingvergehens der Olympiasieg von London 2012 sowie der WM-Titel von der Heim-WM 2013 in Moskau aberkannt. Die 30jährige habe den entsprechenden Sanktionen der unabhängigen Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics zugestimmt, wie es in einer Mitteilung hieß, einschließlich der Aberkennung ihrer Ergebnisse vom 18. Februar 2012 bis zum 3. Januar 2014. Die Russin hatte 2012 in London mit Weltrekordzeit Olympia-Gold und 2013 in Moskau den WM-Titel über die 20-km-Strecke gewonnen. Laschmanowa war bereits 2014 wegen Dopings für zwei Jahre gesperrt worden. (sid/jW)