»Einer ihrer größten Streiks«

Florian Boillot »Woll´n nicht Geld oder Malle, sondern TVL für alle«: AWO-Beschäftigte demonstrieren und streiken für die Angleichung ihrer Löhne an die des öffentlichen Dienstes (Berlin, 10.11.2021)

Mit Streiks wollten Sie einen guten Tarifabschluss erzwingen, wie ist der Stand?

Tatsächlich gab es vor knapp drei Wochen einen Tarifabschluss. Damit enden 14 Monate Verhandlungen, in denen die Geschäftsführungen in immer nur sehr minimalen Schritten ihr Angebot angepasst haben. Während der Verhandlungen wurde mit Hilfe von Verdi einer der größten Streiks in der bisherigen AWO-Berlin-Geschichte auf die Beine gestellt. Seit August 2021 gab es zunächst eine zweitägige, dann eine viertägige und zuletzt eine achttägige Streikphase, in der sich im Schnitt 400 Kollegen beteiligten. In den Verhandlungen wurde deutlich, dass der Streik wesentlich zum verbesserten Angebot beigetragen hat.

Wie sind Sie jetzt tariflich bei Ihrem Träger aufgestellt?

Langfristiges Ziel bleibt die Angleichung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), der in öffentlichen Einrichtungen des Landes Berlin gilt. In der Verhandlungsrunde wurde eine Entgelterhöhung für alle Berufsgruppen erzielt. Diese liegt bei bis zu 97 Prozent des Niveaus der Ende November 2022 ausgehandelten Tabellen im öffentlichen Dienst, jedoch in kleineren Schritten: Alle paar Monate wird das Gehalt um jeweils 0,5 Prozentpunkte angeglichen. Wichtig war die Aushandlung einer »Coronasonderprämie für besondere Belastung«, die die Geschäftsführungen zunächst gar nicht vorgesehen haben. Wir konnten 300 Euro steuerfrei erringen.

Gab es eine Reaktion der Geschäftsführung auf die allgemeine Krise und die steigenden Preise?

Immer wieder wurde von Mitgliedern der Tarifkommission während der Verhandlungen das Thema Inflation und steigende Lebenshaltungskosten angesprochen. Leider war die Reaktion eher ablehnend, oder es wurde darauf verwiesen, dass doch alle betroffen seien. Trotzdem sind es am Ende natürlich besonders wir Arbeiterinnen und Arbeiter, die die steigenden Preise belasten.

Wie lautet Ihre Bilanz der Auseinandersetzung?

Insgesamt war ich zufrieden. Leider ist Verdi in unserem Bereich schlecht mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgestattet. Für uns gilt natürlich weiter: TV-L für alle! Kollegen aus anderen Trägern vernetzen, Kämpfe verbinden und nicht aufhören, die Arbeitgeber aufzufordern, für gute Bedingungen in allen Berufsgruppen des sozialen Sektors zu sorgen. Noch stärkere Arbeitskampfmaßnahmen werden notwendig sein.

Was für Reaktionen kamen aus den anderen Teilen der Belegschaft?

Die erkämpfte Coronasonderzahlung wirkt im Vergleich zur Zahlung im öffentlichen Dienst doch niedrig. Zuspruch gab es dafür, dass die Sonderzahlung für alle Kolleginnen und Kollegen gezahlt werden soll: egal ob Erzieher, Handwerker oder Koch. Während der Verhandlungen machten Kolleginnen und Kollegen ihren Frust über die immer noch existierenden Unterschiede zur Entlohnung im öffentlichen Dienst deutlich. Der Personalmangel, die daraus resultierende Überforderung und die Ungleichbehandlung spielten eine große Rolle. Streiks im sozialen Bereich stellen auch immer einen großen moralischen inneren Konflikt für die Kollegen dar, sind aber möglich und nötig.

Wie geht es jetzt weiter?

Im April 2023 sollen die Verhandlungen mit den AWO-Geschäftsführungen wieder aufgenommen werden, um im besten Fall ab Januar 2024 wieder neue Ergebnisse erreichen zu können. Mit dem Juni 2023 endet die Friedenspflicht. Bis dahin bleiben wir wachsam und pflegen die neu entstandene Vernetzung unter unseren Kollegen. Viele haben zum ersten Mal Beschäftigte aus anderen Einrichtungen getroffen und ihre Erfahrungen mit der AWO als Arbeitgeber austauschen können.