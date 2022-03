Kitawertschätzerin des Tages: Karin Welge

imago/Klaus W. Schmidt

Die Kitas in der BRD stehen vor dem Kollaps: Laut Verdi fehlen mehr als 170.000 Erzieherinnen und Erzieher. Um die Arbeit überhaupt bewältigen zu können, müssen die meisten Beschäftigten viele Überstunden leisten – unbezahlt, versteht sich. Falls in Sachen Entlastung und Entlohnung jetzt nichts passiere, werde die Personalnot in den kommenden Jahren auf über 230.000 fehlende Stellen ansteigen, warnte jüngst der Städtetag. In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in Sozial- und Erziehungsberufen fordern Verdi und der Beamtenbund DBB deshalb eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen zur Behebung des Fachkräftemangels und stärkere finanzielle Anerkennung.

Um nun zu erklären, warum all diese Forderungen – trotz der offenkundig miserablen Bedingungen in der Branche – völliger Quatsch sind, zieht die sogenannte Arbeitgeberseite den Spezialjoker: Der Krieg ist schuld! Karin Welge, Verhandlungsführerin und Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), wies am Montag im Interview mit der Süddeutschen Zeitung (SZ) auf die vielen Kinder hin, die wegen des Kriegs aus der Ukraine fliehen. »Die Zeit für eine Entlastungsdebatte ist nicht gerade günstig«, schlussfolgerte die SPD-Frau, die als Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen laut SZ-Begleittext »die praktischen Nöte der Städte und Gemeinden« kennt.

Laut Welge würden die Forderungen der Gewerkschaften mindestens eine halbe Milliarde Euro kosten. »Wir sind keine ›bösen‹ Arbeitgeber«, erklärte die VKA-Präsidentin, man »wertschätze die Arbeit am Kind« sogar – das aber sei viel zuviel verlangt.

Vielleicht sollten Verdi und DBB ein »Sondervermögen« fordern. Das würde der Kriegssituation entsprechen, und Welge könnte dann möglicherweise ein paar Milliarden lockermachen.