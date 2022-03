Luft wird dünn

Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS Die Festnahme von Garófalo Forte war nur die jüngste schlechte Nachricht für Guaidó (Caracas, 24.1.2022)

Der Präsident der venezolanischen Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, hat für die kommenden Tage eine Fortsetzung des Dialogs der Regierung »mit allen politischen Bereichen der Opposition« angekündigt. Mit dem von Washington noch immer als »Interimspräsident« bezeichneten Politiker Juan Guaidó gebe es allerdings definitiv keine Gespräche, machte Rodríguez am Freitag klar. Er begründete die Absage mit angeblichen Verbindungen Guaidós zu einem in Kolumbien verhafteten Drogenhändler. »Wir treffen uns nicht mit Kriminellen, wir stecken Kriminelle ins Gefängnis«, erklärte der Parlamentspräsident am Wochenende in Caracas.

Der 49jährige Biaggio Benito Garófalo Forte, er besitzt die Staatsbürgerschaft Venezuelas und Italiens, wird von Spanien beschuldigt, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein, die Drogen in das europäische Land schmuggelt. 2006 hatte der Zoll in Barcelona in Obstsendungen der Firma »Cia Top Tropical Fruit Group«, deren Bevollmächtigter Garófalo Forte war, 350 Kilogramm Kokain entdeckt. Auf Ersuchen Madrids setzte Interpol den mutmaßlichen Drogenhändler auf die »rote Liste« und ließ weltweit in 193 Ländern nach ihm suchen. 2015 wurde er in Caracas festgenommen. Auf Betreiben der ehemaligen Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Díaz untersagte der Oberste Gerichtshof jedoch seine Auslieferung nach Spanien.

Zwei Jahre später setzte Ortega Díaz sich nach Kolumbien ab, um einer Verhaftung zu entgehen. Im April 2021 veröffentlichte die US-Nachrichtenagentur Associated Press eine Aussage des Geschäftsmanns Carlos Urbano Fermín, der vor einem US-Gericht gestanden hatte, rund eine Million US-Dollar an Ortega Díaz überwiesen zu haben. Dafür habe er die Zusage erhalten, dass keine strafrechtlichen Ermittlungen wegen Bestechung bei Großaufträgen seiner Firma von 2012 bis 2016 aufgenommen würden. Seit ihrer Flucht attackiert die ehemalige Generalstaatsanwältin die Regierung von Präsident Nicolás Maduro und tritt als »Kronzeugin« für »Menschenrechtsverletzungen« auf. Am Donnerstag vergangener Woche konnten die kolumbianischen Einwanderungsbehörden Garófalo Forte in der kolumbianischen Stadt Cartagena festnehmen, nachdem er illegal aus Venezuela eingereist war. Da der von Ortega Díaz beeinflusste Gerichtsbeschluss, der seine Auslieferung für unzulässig erklärt hatte, formal noch bestand, lebte er dort bislang unbehelligt.

Auf einer Pressekonferenz am Parlamentssitz in Caracas präsentierte Rodríguez am Freitag nun Unterlagen über Verbindungen des Drogenhändlers und anderer Gruppierungen des organisierten Verbrechens zu Guaidó, der Partei Voluntad Popular (VP) und weiteren Vertretern der Ultrarechten. »Die Beziehungen von Guaidó auch zum kolumbianischen Drogenhandel sind klar und notorisch«, sagte der Parlamentspräsident. Er fügte hinzu, dass Garófalo ebenfalls als Verbindungsmann zwischen dem US-Botschafter James Story und Guaidó fungiert habe.

Außerdem legte er ein von Guaidó unterzeichnetes Schreiben vom 16. Januar 2016 vor, in dem Garófalo zum »Gemeindekoordinator« der VP in der nordvenezolanischen Stadt Anaco ernannt worden war. Rodríguez erklärte, der Drogenbaron sei zeitweise ein Hauptfinanzier der Partei und der »extremistischen Opposition« gewesen. Einige Tage zuvor hatte der investigative Blog La Tabla Fotos und Dokumente veröffentlicht, die Verbindungen Garófalos nicht nur zum Möchtegernpräsidenten, sondern auch zu weiteren Maduro-Gegnern, darunter Henrique Capriles, Guaidós rechter Hand Marco Aurelio Quiñone und dem Oppositionspolitiker Julio Montoya, zeigen.

Für Guaidó wird die Luft langsam dünn. Vor zwei Wochen hatte eine hochrangige US-Delegation in Caracas Gespräche über Öllieferungen Venezuelas in die USA geführt, an denen auch der gewählte Präsident Maduro teilgenommen hatte. Die Gespräche, die einer De-facto-Anerkennung der Maduro-Regierung durch das Weiße Haus gleichkamen, waren ein »vernichtender Schlag für die von Guaidó angeführte Oppositionsbewegung«, hatte der rechtsgerichtete republikanische Senator von Florida, Marco Rubio, den Besuch damals kommentiert.