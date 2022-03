Rekordtempo bei Erzeugerpreissteigerung

Wiesbaden. Der bereits hohe Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Februar, noch vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, weiter verstärkt. Die Produzentenpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 25,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Das ist ein Rekord. Im Monatsvergleich stiegen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, um 1,4 Prozent. Die aktuellen Preisentwicklungen im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine seien in den Ergebnissen allerdings noch nicht enthalten, erklärte das Bundesamt.(dpa/jW)