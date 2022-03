Erfolg vor Gericht für bedrohte Kneipe

Berlin. In einem Prozess um die Räumung einer Kneipe in einem teilweise besetzten Haus in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain ist der Eigentümer vor dem Landgericht der Hauptstadt gescheitert. Wie das Gericht am Montag mitteilte, wies es eine Zivilklage der britischen Firma als unzulässig ab. Die Entscheidung erfolgte aus formal-prozessualen Gründen, eine rechtlich-materielle Klärung von möglichen Räumungsansprüchen erfolgte nicht. Die Klage des Eigentümers richtete sich gegen einen Verein, der im Erdgeschoss des besetzten Hauses die Kneipe »Kadterschmiede« betreibt. (AFP/jW)