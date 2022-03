BRD will 2025 neue EU-Eingreiftruppe stellen

Brüssel. Die BRD will im Jahr 2025 die neue »schnelle Eingreiftruppe« für die EU stellen. Es sei wichtig, klar das Signal zu senden, dass man füreinander einstehe, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Montag am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. Zu beraten sei noch, wie man die Möglichkeiten der EU mit denen der NATO zusammenbringen könne, »um so schlagkräftig und so konsequent wie nur irgendwie möglich auftreten zu können«. Die Truppe ist laut Lambrecht das »militärische Herzstück« des sicherheitspolitischen Konzepts, das am Montag von den Außen- und Verteidigungsministern der EU-Staaten beraten wurde.(dpa/jW)