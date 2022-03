Helfer und Schweinepriester

Florian Boillot Warten auf die Registrierung: Geflüchtete auf dem Gelände des früheren Flughafens Berlin-Tegel (21.3.2022)

Es sind Hilferufe wie der von der Freiwilligeninitiative am Zentralen Omnibusbahnhof von Berlin, die die Dramatik der Lage verdeutlichen. Man könne »die zunehmend mental und physisch belastende Situation nicht weiter alleine tragen«, hieß es in einer Mitteilung, die die Helfer am Sonntag veröffentlichten. Sie kümmern sich um diejenigen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen und in der deutschen Hauptstadt landen. Die dafür notwendige Infrastruktur werde »von uns ehrenamtlich Helfenden aufrechterhalten«, heißt es in der Erklärung weiter. Und: »Der Staat darf die ausnahmslose Krisensituation hier bei uns vor Ort nicht länger ignorieren!«

Die Debatte darüber, wie in der BRD die Unterstützung der Schutzsuchenden organisiert wird, hat längst die Bundespolitik erreicht – und wird dort von der Union für Profilierungsversuche gekapert. Der Bund dürfe Länder und Kommunen nicht alleinlassen, verkündete CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Montag in Berlin. Er forderte ein »Schutzregister« für Flüchtlinge aus der Ukraine, in das auch diejenigen aufgenommen werden sollen, die die Menschen bei sich unterbringen. Ein besonderes Gespür dafür, welche Form der politischen Kommunikation in dieser Situation angemessen ist, bewies Manuel Ostermann, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, gegenüber Bild-TV. »Die Bundesregierung wird sich noch wundern, über welche Größendimensionen wir hier sprechen«, prophezeite er am Sonntag, um daran anzufügen: »Das wird gerade noch tabuisiert.«

Unterdessen teilte das Bundesinnenministerium am Montag mit, dass hierzulande bislang mehr als 225.000 Menschen aus der Ukraine registriert worden seien. Einen wirklichen Überblick über die Situation gibt es aber auch deswegen nicht, weil kein Visum notwendig ist und keine systematischen Kontrollen stattfinden. Regierungssprecher Steffen Hebestreit verwies darauf, dass zwei Drittel der Geflüchteten privat untergebracht würden. Kritik daran, die Unterstützung des Staates laufe zu langsam an, wies er zurück.

Während auf der politischen Bühne die Rollenverteilung von Regierung und Opposition zur Schau gestellt wird, beweisen Unternehmen wie Deutsche Bank einen eigenen Umgang mit der krisenhaften Situation. Am Montag warb die skandalumwitterte Bank für eine Internetseite, auf der täglich mehr als 6.000 Stellenausschreibungen für ukrainische Geflüchtete veröffentlicht würden. Wohl wissend, dass Unternehmen nicht in erster Linie der Unterstützung von Schutzsuchenden verpflichtet sind, meldete sich am Montag Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), zu Wort. Er forderte gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass die Menschen »hier zu ordentlichen Bedingungen arbeiten können«. Genauer: »Das Mindeste ist, dass sie den Mindestlohn bekommen.« Der DGB-Chef lobte die Anstrengungen einiger Unternehmer, um sogleich den Zeigefinder zu heben: »Auf der anderen Seite sehe ich schon die Schweinepriester, die Frauen unterhalb des Mindestlohns beschäftigen wollen. Das geht gar nicht.«