Attila Husejnow/ZUMA Wire/imago images Flüchtende in einem polnischen Dorf nahe der Grenze zur Ukraine (1.3.2022)

Als Medizinstudentin haben Sie zuletzt in der Ukraine gelebt, aus der Sie wegen des Kriegs fliehen mussten. Ursprünglich kommen Sie aus Kamerun. Wie kam es dazu, dass Sie in der Ukraine ein Studium aufgenommen haben?

Ich hatte in meinem Land viele Probleme. Schon früh war ich verheiratet. Mein Mann hatte kein Verständnis dafür, dass ich in den folgenden Jahren aus gesundheitlichen Gründen keine Kinder zur Welt bringen konnte. Er misshandelte mich immer wieder. Als ich mich entschieden hatte, mein Land zu verlassen, halfen mir Verwandte im vergangenen Jahr dabei, in die Ukraine zu kommen und dort ein Medizinstudium zu beginnen. Ich wollte mir dort ein selbstbestimmtes Leben aufbauen.

Wie haben Sie die Zeit in der Ukraine erlebt?

Die wenigen Monate, die ich dort leben und studieren konnte, waren für mich eine Zeit voller Hoffnung. Als dann der Krieg begann, war all das schlagartig vorbei.

Wie verlief Ihre Flucht?

Ich habe in der Stadt Dnipro gelebt. Mit vielen anderen Menschen habe ich viele, viele Stunden auf dem dortigen Bahnhof verbracht und auf die Möglichkeit gewartet, in einen Zug steigen zu können. Dort herrschte ein großes Chaos. Sobald angekündigt wurde, dass ein Zug in den Bahnhof einfährt, rannten die Menschen zum Bahnsteig und schubsten sich gegenseitig. Auch ich wurde zu Boden geworfen. Das waren schlimme Szenen, auch weil überall Kinder waren.

Nachdem ich es in einen Zug geschafft hatte, musste ich erleben, wie schwarze Menschen von dortigen Bahnmitarbeitern zum Aussteigen aufgefordert wurden. Zusammen mit anderen habe ich mich aber geweigert. Dann wurde uns gesagt, alle schwarzen Personen sollten gemeinsam in einem Abteil sitzen. Das alles passierte noch während der Fahrt in den Westen der Ukraine.

Wie ging es weiter, nachdem Sie dort angekommen waren?

Wir wurden gut von freiwilligen Helfern versorgt. Man gab es uns Essen und stellte uns Unterkünfte zur Verfügung. Wir blieben aber nur eine Nacht und brachen dann zur ukrainisch-ungarischen Grenze auf. Auch dort mussten wir wieder viele Stunden warten und zudem erleben, wie Schwarze und Weiße voneinander getrennt wurden. Letztere durften die Grenze ohne größere Probleme passieren. Ich musste mich dort regelrecht durchkämpfen. Zwischendurch hieß es, man werde meinen Pass konfiszieren. Aber das konnte ich glücklicherweise verhindern. Diese Tage waren unfassbar anstrengend und stressig.

Sie sind dann über Ungarn nach Deutschland gekommen. Gab es auch dabei Probleme?

Zunächst kamen wir in Frankfurt an der Oder an. Die Polizei forderte uns auf, aus dem Zug auszusteigen. Mit einem Bus brachte man uns zu einer Teststelle, um dort eine mögliche Coronainfektion zu erfassen. Auch unsere Fingerabdrücke wurden dort aufgenommen. Danach brachte man uns zum Bahnhof zurück, von dem aus wir zum Berliner Hauptbahnhof fuhren. Auch dort empfingen uns freiwillige Helfer.

Haben Sie in Ihrer Zeit in der Ukraine Erfahrungen mit rassistischer Gewalt machen müssen?

Nein, weder ich noch Freunde dort hatten damit Probleme. Wir hatten ein friedliches Leben und auch keinen Ärger mit der Polizei. Die einzige Ausnahme waren einige wenige Ukrainer, die sich uns gegenüber rassistisch äußerten.

Wie wird es nun für Sie weitergehen?

Ich habe einige Verwandte, die in England leben. Momentan setze ich alles daran, zu ihnen kommen zu können.