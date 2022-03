»Ohne Sozialwohnungen gäbe es hier keine Arbeiterklasse mehr«

Hans Lucas/imago images An den Rand gedrängt: In Montreuil, Seine-Saint-Denis, einem der öst­lichen Vororte von Paris

Ich war von Ihrem Buch »Der Spion und das Kind« sehr beeindruckt. Darin setzen Sie sich sehr fundiert mit dem Zweiten Weltkrieg auseinander und gehen auf die Geschichte der Juden in Europa, aber auch auf die Gründung des Staates Israel und seine Entwicklung ein. Was war Ihr Motiv, das Buch zu veröffentlichen?

Ich wurde 2008 in den Stadtrat von Paris gewählt. Als ich Abgeordneter wurde, hat so manch einer angefangen, die Historie meiner Familie zu erzählen. Daraufhin wollte ich die Geschichte aus meiner Sicht schildern, damit andere die Wahrheit nicht verfälschen oder das Geschehene nicht in ein falsches Licht rücken. Damals lebten mein Großvater und meine Mutter noch. Ich griff zur Feder, um die Wahrheit zu erzählen. Die Geschichte meiner Familie hat mein Leben geprägt und zu meinem politischen Engagement in der Kommunistischen Partei wesentlich beigetragen. Sie hat meine Wertvorstellungen beeinflusst.

Was hat Ihren Großvater dazu veranlasst, sich der kommunistischen Bewegung anzuschließen und in die UdSSR zu gehen?

Mein Großvater war polnischer Jude. Er stammte aus einer sehr bescheidenen, zutiefst religiösen Familie, der über Generationen mehrere Rabbiner angehörten. Er war sehr begabt und studierte. Als er zum ersten Mal einen Hörsaal an der Universität betrat, wiesen dort rechtsextreme Studenten den jüdischen Kommilitonen die Plätze im Hörsaal zu. Daraufhin protestierten kommunistische Aktivisten und sagten, dass diese Diskriminierung inakzeptabel sei. So kam mein Großvater erstmals mit Kommunisten in Kontakt. Später näherte er sich den polnischen Kommunisten und distanzierte sich von der Religion. In seinen Memoiren schrieb er, dass sein Vater ihm eines Tages sagte: »Du wirst kein Rabbiner für die Juden, aber ein Rabbiner für die Kommunisten sein.« Als die Nazis immer näher rückten, sagte mein Urgroßvater zu meinem Großvater: »Wenn einer aus unserer Familie überlebt, dann bist du es.« Er empfahl ihm, in die Sowjetunion zu fliehen. Als die Nazis in Polen einmarschierten, ging mein Großvater in die UdSSR, und als Hitlerdeutschland 1941 das Land überfiel, meldete er sich zum Wehrdienst bei der Roten Armee. Er wurde in der Sowjetunion mit offenen Armen empfangen, konnte dort sein Medizinstudium abschließen, und ihm wurde ermöglicht, gegen die Nazis zu kämpfen. Dort trat er der Kommunistischen Partei bei.

Bis an sein Lebensende – und er wurde sehr alt – fühlte er sich der Sowjetunion verpflichtet. Sein ganzes Leben danach war von dieser Treue gegenüber denjenigen geprägt, die ihm nicht nur die Hand gereicht, sondern es ihm auch ermöglicht hatten, gegen jene zu kämpfen, die seine Familie getötet hatten. Als der Krieg vorbei war und er nach Polen zurückkehrte, erfuhr er, dass seine gesamte Familie – sein Vater, seine Mutter, sein Bruder – in die Vernichtungslager der Nazis geschickt worden waren. Die Geschichte meines Großvaters, was für die eines Spions paradox klingen mag, ist eine Geschichte der Treue – gegenüber der Sowjetunion.

Als der Staat Israel 1948 gegründet wurde, unterstützte Ihr Großvater dessen Gründung, unter anderem als Schutzraum für Jüdinnen und Juden. Wieso brach er später mit der Politik der israelischen Machthabenden?

Ebenso wie viele andere linksorientierte Juden empfand mein Großvater die Gründung Israels zunächst als sehr positiv. Übrigens hatte die Sowjetunion als erste den israelischen Staat nach seiner Gründung anerkannt. Mein Großvater hoffte sehr, dass Israel sich als sozialistischer Staat entwickeln würde. Allerdings war er von dessen Entwicklung enttäuscht. Grund dafür war das Schicksal der Palästinenser. Deswegen hat sich seine Meinung geändert. Aber auch, weil die israelische Regierung während des Kalten Krieges eine US-konforme Politik betrieb. Die Illusionen meines Großvaters schwanden, als sich eine Kluft zwischen den Hoffnungen, die er in die Gründung des Staates Israel gesetzt hatte, und der von den verschiedenen israelischen Regierungen betrieben Politik bildete.

Glauben Sie, dass linke Kräfte in ­Israel in den kommenden Jahren eine Chance haben, für politischen Fortschritt zu sorgen?

Kurzfristig? Ich bewundere die israelischen Kommunisten sehr, die um jeden Preis dafür kämpfen, einige fortschrittliche Werte in einem Land zu bewahren, in dem sich ein gefährlicher Rechtsruck vollzogen hat. Die Situation ist sehr kompliziert. Diejenigen, die geglaubt haben, dass der Amtsantritt von Regierungschef Naftali Bennett im vergangenen Jahr ein Fortschritt sein könnte, wurden bald enttäuscht. Er ist genauso rechts wie sein Vorgänger Benjamin Netanjahu. Ich überlege oft, was mein Großvater zu dieser Situation sagen würde. Er wäre verzweifelt über den Zustand der israelischen Linken, einschließlich der Tatsache, dass fast alle israelischen linken Parteien in der Regierung Bennett sitzen. Das sagt viel aus über sie und ihre Unfähigkeit, am Friedensprozess zu arbeiten. Zum Glück haben sich die israelischen Kommunisten dafür entschieden, in der Opposition zu bleiben und gegen diese Politik zu kämpfen. Es ist bitter, aber es ist der einzig mögliche Weg.

Was ist Ihnen an der Biographie Ihres Großvaters besonders wichtig?

Es sind zwei Dinge, die mich an ihm faszinieren. Zum einen: Er hat nie vergessen, was die Sowjets für ihn getan haben. Es gibt so viele undankbare Menschen auf dieser Welt, weswegen mich diese Treue sehr beeindruckt. Zum andere: dieser unglaubliche Kampfgeist meines Großvaters. Ich habe ihn in seinen tristen Jahren kennengelernt. Ich habe ihn nicht gekannt, als er ein hoher israelischer Beamter, stellvertretender Leiter eines wissenschaftlichen Instituts und Uniprofessor war. Ich habe ihn hinter Gittern kennengelernt, denn er wurde inhaftiert, als ich drei Jahre alt war. Was mich faszinierte, war seine Widerstandsfähigkeit, sein Vermögen, fünfzehn Jahre lang hinter Gittern auszuharren, seine Gesundheit zu verlieren und trotzdem durchzuhalten. Als mein Großvater inhaftiert wurde, sagten alle, einschließlich unseres Anwalts, dass er den Knast wohl nicht mehr lebend verlassen würde. Aber er kämpfte weiterhin wie ein Teufel für seine Freilassung. Nach fünfzehn Jahren Haft wurde er entlassen und unter unmenschlichen Bedingungen unter Hausarrest gestellt. Dann zog er nach Paris, wo er bis an sein Lebensende blieb. Was mich an meinem Großvater beeindruckt, war seine Fähigkeit, allem zu widerstehen: dem Antisemitismus, dem Krieg, dann den abscheulichen und erniedrigenden Haftbedingungen, und trotz alledem war er imstande, 96 Jahre alt zu werden.

Diese Widerstandsfähigkeit spürt man bei vielen Schoah-Überlebenden sehr stark.

Ich kann mir schwer vorstellen, wo diese Menschen ihre Kraft geschöpft haben, aber es gehörte wahnsinnig viel Kraft dazu, zu überleben und ein neues Leben zu beginnen. Aus dem Krieg zu kommen und seine ganze Familie verloren zu haben, ein neues Leben in Israel anzufangen, eine erfolgreiche Karriere zu machen, um dann wieder hinter Gittern zu landen – das ist ein sehr schweres Leben, das die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, relativiert. Daraus habe ich gelernt, politische Kämpfe zu führen.

Marcus Klingberg ist bis an sein Lebensende Kommunist geblieben …

imago/IP3press Ian Brossat

Mein Großvater wurde nicht als Kommunist geboren, er ist nicht in einer kommunistischen Familie aufgewachsen. Aber er ist als Kommunist gestorben. Der Zusammenbruch der Sowjetunion hat an seinen Überzeugungen nichts geändert, wie übrigens auch seine erfolgreiche Karriere in Israel sein kommunistisches Engagement nicht beeinträchtigt hat, sonst hätte er nicht für die Sowjetunion spioniert.

Lassen Sie uns über den gegenwärtigen Zustand der kommunistischen Bewegung im Westen sprechen. Wenn das Projekt einer neuen Gesellschaft scheitert, verspürt die Bevölkerung, so glaubt man, stets den Drang, in überholte Denkmuster zurückzufallen. Wie lange wird es dauern, bis die Kommunisten in Europa wieder an politischer Stärke gewinnen?

Ich bin kein Prophet: Ich wünsche es mir natürlich und bin so gut ich kann bestrebt, dazu beizutragen. In meinem Amt in der Pariser Stadtverwaltung beobachte ich, dass die kapitalistische Logik in bezug auf den Wohnungsbau in allen Weltmetropolen heute sehr stark in Frage gestellt wird. Noch vor wenigen Jahren glaubten die Regierungen vieler europäischer Hauptstädte, dass der freie Markt die Probleme lösen könnte. Großbritannien hat seinen sozialen Wohnungsbaubestand geplündert. Diese Deregulierung wurde über Jahre überall betrieben. Heute kenne ich nur wenige Kommunen in Europa, die diese harte Deregulierungspolitik befolgen. Sie haben inzwischen erkannt, dass diese Politik nicht nur ungerecht ist und die Arbeiter aus den Großstädten verdrängt, sondern dass sie auch viele Probleme mit sich bringt und in Wirklichkeit völlig ineffizient ist. Sie sehen sich schließlich mit Krankenschwestern oder Lehrern konfrontiert, die nicht mehr in Großstädten leben können, weil ihre Gehälter, gemessen an den Mieten, zu niedrig sind. Diese Erkenntnis weckt Hoffnung. Was ich sehe, ist auch, dass die Stadtregierung in London sich darüber Gedanken macht, wieder Sozialwohnungen oder öffentlichen Wohnraum zu schaffen. Das ist natürlich schwierig, wenn man den Sektor ausverkauft hat. Auf jeden Fall wollen sie in London demnächst die Mieten bremsen, damit der Markt nicht allein über die Preise entscheiden kann. Das gibt gewissen Anlass zur Zuversicht.

In Frankreich sehen wir derzeit, dass die Präsidentschaftskampagne des Kandidaten der Französischen Kommunistischen Partei, Fabien Roussel, zum ersten Mal seit 15 Jahren funktioniert und seine Umfragewerte zunehmend steigen. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?

Ich setze große Hoffnungen in Roussel. Ich denke, das funktioniert aus zwei Gründen. Erstens haben wir einen guten Kandidaten. Er ist in der Lage, in den Medien zu debattieren, ein guter Redner und Polemiker, und das zählt im Präsidentschaftswahlkampf. Zweitens, und das ist die Hauptsache: Diese Kampagne haben wir aufgrund einer Analyse der Situation bei den französischen Linken konzipiert. Heute steht hinter den Linken in Frankreich einer von vier Wählern. Wenn man sich auf Arbeiter und Angestellte bezieht, die 45 Prozent der Franzosen ausmachen, hat die Linke noch weniger Gewicht. Denn die meisten Arbeiter und Angestellten enthalten sich heute ihrer Stimme, während diejenigen, die sich nicht enthalten, in erster Linie die Rechtsextremen wählen.

Warum ist das so?

All das beruht auf der Tatsache, dass die meisten linken Politiker und Kandidaten über Jahre Klientelpolitik für intellektuelle Mittelschichten in den Innen- und Vorstädten sowie für bestimmte Minderheitengruppen betrieben haben. Fabien Roussel hat sich vorgenommen, die Arbeiterwelt in ihrer großen Vielfalt anzusprechen, ohne einzelne Bevölkerungsschichten auszuschließen. Wir wenden uns an diejenigen, die in ländlichen Gegenden leben, in der sogenannten französischen Provinz. Wir wollen uns nicht auf die 25 Prozent der Bevölkerung beschränken, die weiterhin linke Kandidaten wählen, sondern die Millionen von Menschen erreichen, die in den letzten Jahren linken Parteien den Rücken gekehrt haben, indem sie sich entweder der Wahl enthalten oder sich den Rechten zugewandt haben. Gleichzeitig vernachlässigen wir nicht jene Wähler, die sich von den Linken abgewandt haben. Ich glaube, die Kandidatur von Roussel zieht, weil er als einziger diese Arbeit macht und als einziger sich nicht darüber auslässt, dass auf Wähler, die den Linken den Rücken gekehrt haben, verzichtet werden kann. Man muss sie respektieren, ihnen erklären, warum sie, unserer Meinung nach, unrecht haben, und sie überzeugen. Diese Arbeit leisten wir mit Fabien Roussel. Er ist Abgeordneter aus dem Norden, er lebt in einer Stadt mit weniger als 20.000 Einwohnern und verkörpert ein Frankreich, das von der Linken nicht mehr repräsentiert wird. Wir wollen wieder eine populäre Linke schaffen, die das Volk nicht verachtet, nicht belehrt und ihm nicht jeden Morgen die Leviten liest, sondern versucht, Lösungen anzubieten.

Was meinen Sie damit?

Insbesondere die Umweltschützer verbringen den Großteil ihrer Zeit damit, der Arbeiterklasse Schuldgefühle einzureden, indem sie erklären, dass Arbeiter kein Auto benutzen sollten, dass sie nicht in einem Einfamilienhaus leben sollten, dass ihr Lebensstil umweltschädlich sei … Das ist unglaublich, denn ausgerechnet die Großunternehmen und die wohlhabendsten Familien schaden der Umwelt am meisten. Der ökologische Teil unseres Programms besteht darin, zu sagen, dass die kapitalistische Logik die aktuelle Umweltkrise verursacht hat und dass die Arbeiter Opfer des Kapitalismus sind.

In Paris regiert der PCF zusammen mit der Sozialistischen Partei. Was sind die Herausforderungen und Probleme der französischen Hauptstadt? Welche Vision haben die Kommunisten, um Paris zu verändern?

Paris ist eine sehr reiche, aber auch eine sehr ungleiche Stadt. Es ist eine Stadt, die die Ärmsten, einschließlich der Mittelschicht, zermalmen könnte, wenn man nicht aufpasst. Seit 2014 bin ich für den Wohnungsbau zuständig. Meines Erachtens geht es vor allem um die Frage, wie wir dazu beitragen können, dass eine Stadt wie Paris nicht zu einem Ghetto für die Reichen wird. Man muss dafür sorgen, dass diese für Spekulanten so attraktive Stadt trotz allem weiterhin Arbeiter aufnehmen kann. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Stadt sich nicht der Marktlogik anpasst.

Welches Ihrer Projekte sehen Sie als erfolgreiches Beispiel dafür?

Zunächst der soziale Wohnungsbau. Er entzieht sich der Marktlogik: Die Miete ist zwei- bis viermal niedriger im Vergleich zum Marktpreis. Anfang der 2000er Jahre hatten die Sozialwohnungen in Paris einen Anteil von 13 Prozent, heute sind wir bei 24 Prozent. Das bedeutet, dass heute jeder vierte Pariser in einer Sozialwohnung lebt. Unser Ziel ist es, bis 2030 auf 30 Prozent zu kommen. Das ist kompliziert in einer Stadt, die sehr dicht besiedelt ist. Es mangelt an Bauland für neue Wohnhäuser. Und trotzdem haben wir es geschafft, insbesondere weil wir bestehende Gebäude, unter anderem auch im gutbürgerlichen Westen von Paris, aufgekauft und sie in Sozialwohnungen umgewandelt haben. Nur wenige wissen, dass jede vierte Wohnung der Stadt eine Sozialwohnung ist. Dadurch wohnen in Paris immer noch Arbeiter und Angestellte. Hätten wir den sozialen Wohnungsbau abgeschafft, so hätten wir keine Arbeiterklasse mehr in Paris.

Zweitens kämpfen wir dafür, in den Markt eingreifen zu dürfen, denn selbst wenn wir 25 Prozent Sozialwohnungen haben, bleiben 75 Prozent des Wohnungsbestandes in Privatbesitz. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Erstens haben wir eine Mietpreisbindung eingeführt. Das heißt, dass die privaten Vermieter nicht mehr jeden beliebigen Preis verlangen können. Das ist zwar nicht immer leicht umzusetzen, weil der Staat nicht über ausreichende Aufsichtsmöglichkeiten verfügt, aber ich bin zuversichtlich, dass es künftig besser funktionieren wird. Zweitens habe ich mich auch für ein Thema eingesetzt, das in Berlin zum ersten Mal zur Sprache gekommen ist. Dabei geht es um die Begrenzung von Touristenunterkünften, die über die Onlineplattform Airbnb vermittelt werden. Dieser Trend wird hauptsächlich von Spekulanten betrieben, die Wohnungen massenweise aufgekauft haben, um ganze Wohnhäuser zu illegalen Hotels zu machen. Daraufhin haben wir auf Regulierungsinstrumente zurückgegriffen, um diese Praxis zurückzudrängen.