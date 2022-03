Ring wird enger

+ Update 12:24 +

Efrem Lukatsky/AP/dpa Ukrainer überqueren einen improvisierten Weg unter einer zerstörten Brücke auf der Flucht aus Irpin nordwestlich von Kiew (Irpin, 11.3.2022)

In der Ukraine setzen russische Truppen offenbar ihren Vormarsch auf Kiew langsam fort. Ein in der Nacht veröffentlichtes Kommuniqué des ukrainischen Generalstabs räumte ein, dass die russischen Einheiten inzwischen auch zwei Ortschaften südlich der wichtigsten Ausfallstraße von Kiew nach Westen (in Richtung Shitomir) kontrollieren. Dies würde praktisch bedeuten, dass diese Route abgeschnitten ist und die Stadt zu Lande nur noch von Süden und Südwesten erreichbar ist. Eine indirekte Bestätigung dieser Vermutung ergibt sich daraus, dass die offiziellen ukrainischen Evakuierungspläne für eine Anzahl kleinerer Orte des Bezirks Kiew inzwischen die westlich gelegene Großstadt Shitomir zum Ziel haben. Das US-Verteidigungsministerium sprach am Freitag abend von »wesentlichen Fortschritten« des russischen Vormarsches auf dem östlichen Ufer des Dnipro in Richtung Kiew.

Am frühen Samstagmorgen zerstörten acht russische Raketen den Militärflugplatz der Kleinstadt Wasylkiw südwestlich von Kiew. Die Bürgermeisterin berichtete, die Munitions- und Tanklager stünden in Flammen. Sie forderte die Bewohner der Stadt auf, in ihren Häusern zu bleiben. Beschuss gab es auch gegen die südukrainische Hafenstadt Mykolajiw. Die ukrainische Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk äußerte die Hoffnung, dass heute ein Versorgungskonvoi für das eingeschlossene Mariupol durchkommen möge. Solche Versuche waren in den letzten Tagen mehrfach an Kämpfen gescheitert. Die Hoffnung Wereschtschuks, Mariupol eventuell mit Schiffen evakuieren zu können, scheint angesichts der russischen Kontrolle über das Asowsche Meer und seine Zugänge unrealistisch. Im Donbass eroberten Kräfte der Volksrepublik Donezk nach elftägiger Belagerung die Stadt Wolnowacha nördlich von Mariupol. Der ukrainische Gouverneur der Region Luhansk räumte ein, dass russische Truppen und Einheiten der Volksrepublik Luhansk inzwischen 70 Prozent des Bezirks kontrollierten.

Gleichwohl halten in den russisch kontrollierten Städten der Südukraine wie Cherson und Melitopol Demonstrationen von Bewohnern gegen die russische Präsenz an. In Melitopol forderten die Demonstranten die Freilassung des gestern festgenommenen Bürgermeisters Iwan Fjodorow. Angeblich geht seine Festnahme nicht auf das russische Militär, sondern auf Einheiten der Lugansker Volksmiliz zurück. Diese habe Fjodorow wegen seiner früheren Zugehörigkeit zum »Rechten Sektor« gesucht.

Angesichts dieser unübersichtlichen Gesamtlage sieht der frühere NATO-General Lothar Domröse keine Möglichkeit für Russland mehr, den Krieg militärisch zu gewinnen. Domröse sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dagegen sprächen die Überdehnung der Nachschublinien und zu geringe Kräfte. Wörtlich sagte Domröse, »in Fachkreisen« habe die »Inkompetenz« der russischen Führung Verwunderung hervorgerufen.

Unterdessen sagte US-Präsident Biden, die Bündniszusage der USA gelte nur für das NATO-Gebiet. Deshalb habe er in den letzten Tagen 12.000 zusätzliche Soldaten in die Staaten der Ostflanke entsandt. Sobald Russland dort »irgendeine Bewegung« mache, würden die USA antworten. In der Ukraine dagegen werde der Dritte Weltkrieg nicht ausgefochten, so Biden. In Russland wächst derweilen offenbar die Besorgnis, die NATO könne sich veranlasst sehen, das von ihr umschlossene Territorium der Exklave Kaliningrad zu blockieren. Schon jetzt sei die Versorgung der Region auf dem Schienen- und Straßenweg durch Litauen nur noch unter Schwierigkeiten möglich, schrieben mehrere in einem Bericht der Deutschen Wirtschaftsnachrichten zitierte russische Fachmagazine. Das Gebiet Kaliningrad und die östlich daran anschließende »Lücke von Suwalki« waren in einer ganzen Reihe von Studien NATO-naher Denkfabriken der letzten Jahre als mögliche Zündpunkte eines Krieges zwischen der NATO und Russland genannt worden. Ein eventueller russischer Versuch, den etwa 65 Kilometer breiten Korridor zwischen Kaliningrad und Belarus zu erobern, würde NATO-Territorium berühren.

In Polen kommen unterdessen die Großstädte Warschau und Krakau an die Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit für Geflohene aus der Ukraine. Wie die Stadtverwaltungen am Freitag mitteilten, haben beide Städte inzwischen Geflohene im Umfang von jeweils 10 Prozent ihrer Bevölkerung aufgenommen: 200.000 in Warschau, knapp 100.000 in Krakau. Eine Sprecherin des Krakauer Magistrats sagte der Zeitung Rzeczpospolita, schon die bürokratische Erfassung der Menschen – etwa die Vergabe von Personenkennziffern, die ihnen die Arbeitsaufnahme und medizinische Versorgung und ihren Kindern den Schulbesuch ermöglichen sollen – überfordere die Kräfte der städtischen Verwaltung. Kommunen und Freiwillige kritisieren die polnische Regierung seit Tagen, dass sie sie mit der Aufnahme der Geflohenen allein lasse und sich lediglich mit dem von ihnen geschaffenen Bild eines gastfreundlichen Landes schmücke.