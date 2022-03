Aktiv gegen Krieg und Rassismus

Der bekannte Schauspieler Rolf Becker erinnerte auf der XXVII. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz an Esther Bejarano, die Überlebende des KZ Auschwitz-Birkenau, aktive Antifaschistin und Vorsitzende des Auschwitz-Komitees Deutschland. Er erinnert daran, dass sie immer wieder betonte, dass wir unsere Aussagen nur glaubhaft machen könnten, wenn wir uns aktiv beteiligten an Streiks, gegen Rassismus, bei Flüchtlingsfragen, beim Boykott gegen Kriegsvorbereitungen gegen Russland und China. Und besonders am Herzen lag ihr freilich, zu betonen: Dass die Kritik an der Palästinenser diskriminierenden israelischen Politik keinesfalls antisemitisch ist.

Die nächste Rosa-Luxemburg-Konferenz wird am 14. Januar 2023 in der Max-Schmeling-Halle, Berlin, stattfinden und per Livestream übertragen. Weitere Informationen werden auf der Seite der Tageszeitung junge Welt unter dem Link www.jungewelt.de/rlk veröffentlicht.

Abonnieren Sie auch unseren RLK-Newsletter: www.jungewelt.de/abo/newsletter/

Die Tageszeitung junge Welt unverbindlich testen? www.jungewelt.de/probeabo