Arbeitsfrieden gibt es nicht

In den USA heißt es doch wieder: »Play Ball!« Am Donnerstag begannen in Florida und Arizona mit dreiwöchiger Verspätung die ersten Testspiele des »Spring Trainings«, jenen Vorbereitungsspielen, mit denen sich die 30 Clubs der Baseballprofiliga »Major League Baseball« (MLB) auf die strapaziöse, pro Team 162 Spiele zählende Saison vorbereiten. Die US-Öffentlichkeit atmet jedenfalls auf, denn der »national pastime« (dem Nationalsport, der Lieblingsnebenbeschäftigung der Nation) steht seitdem für 2022 nichts mehr im Wege. Doch anders als in den beiden zurückliegenden Spielzeiten hat die Verzögerung diesmal nichts mit der Covid-19-Pandemie zu tun, sondern war durch den Arbeitskampf in der MLB verursacht.

Neuer Rahmenvertrag

Nach einem am 2. Dezember 2021 begonnen und 99 Tage währenden »Lockout« (Aussperrung) und einem in jüngerer Geschichte beispiellos harten Arbeitskampf zwischen der Spielergewerkschaft »MLB ­Player Association« (MLBPA) und den Clubbossen, einigten sich beide Seiten am 10. März auf einen neuen, »Collective Bargaining Agreement« (CBA) genannten Rahmenvertrag. Das Ergebnis kann sich auf den ersten Blick durchaus sehen lassen. Eine Hauptforderung, dass Nachwuchsspieler mit weniger als sechs absolvierten Spielzeiten in der MLB mehr Geld verdienen sollen, hat die MLBPA durchgesetzt. Zwar nicht in dem Ausmaß, wie sie das ursprünglich wünschte, doch wie das Baseball-Portal fangraphs. com am 10. März berichtete, handelt es sich um »die größte Steigerung des Bruttoeinkommens innerhalb eines Jahres und den höchsten prozentualen Anstieg seit 2003«. Seinerzeit war das Mindesteinkommen um sagenhafte 50 Prozent von 200.000 auf 300.000 US-Dollar gestiegen. So gewaltig wie vor gut zwanzig Jahren ist der nun erzielte Zugewinn nicht. Aber ein Anstieg beim »League-Minimum« (dem Mindesteinkommen) von 22,7 Prozent ist nicht zu verachten. Von derzeit 570.500 US-Dollar (521.100 Euro) steigt mit Beginn der Saison 2022 das Mindestjahreseinkommen auf 700.000 US-Dollar (639.400 Euro) und soll sich bis 2026 auf 780.000 US-Dollar (712.450 Euro) erhöhen. Ein »signifikanter Anstieg von 36,7 Prozent«, heißt es bei fangraphs.com. MLBPA-Boss Tony Clark sprach von »bedeutenden Fortschritten« nicht nur für die aktuellen Spieler, sondern auch »für die kommenden Spielergenerationen«. Sein Gegenüber, der von den Clubbossen eingesetzte MLB-Comissioner Rob Manfred entschuldigte sich pastoral bei den Fans: »Es gab eine Menge Unsicherheit, während auch die Welt voller Unwägbarkeiten war.«

Aber ist dieses »Collective ­Bargaining Agreement« nun ein voller Erfolg für die MLBPA? Das wohl eher nicht. Das bestehende Ungleichgewicht, dass 54 Prozent der absolvierten Spielzeit von Spielern erbracht wird, die weniger als zehn Prozent der Gesamtspielereinnahmen verdienen, wie der Sportjournalist Travis Sawchik am 3. Dezember 2021 auf der Grundlage der Zahlen aus der Saison 2019 auf Twitter vorrechnete, wurde höchstens abgemildert. Der Umstand, dass die Clubs ihren Nachwuchsspielern in den ersten sechs Spielzeiten das Gehalt weitgehend diktieren können, bleibt bestehen. Über eine Verkürzung dieser Periode hatten die Bosse die Verhandlung verweigert. Somit gilt weiterhin, dass Spieler erst nach ihrer sechsten Saison ihre Verträge mit den Teams frei aushandeln dürfen. Ein Großteil ist da aber entweder über den Leistungszenit hinaus oder hat die Karriere bereits wieder beendet. Eine Durchschnittskarriere in der MBL dauert laut New York Times vier Jahre. »Monsterverträge« wie der des derzeit wohl besten Feldspielers, Mike Trout von den Los Angeles Angels, mit einem Volumen von 426,5 Millionen US-Dollar (389,6 Millionen Euro) über eine Laufzeit von zwölf Jahren, sind die absolute Ausnahme. Genau die stehen in den rekordversessenen USA aber im Fokus der medialen Aufmerksamkeit. Angesichts dessen kritisierte der linke Sportjournalist und Baseballblogger Marc Normandin am 11. März auf seinem Blog ­marcnormandin.com das neue »League-Minimum« als »enttäuschend«. Auch weil die MLBPA ursprünglich 775.000 US-Dollar (707.885 Euro) bis 875.000 US-Dollar (799.225 Euro) über die vierjährige CBA-Laufzeit gefordert habe. Angesichts dessen kommentierte Normadin: »labor peace is a lie« (»Arbeitsfrieden ist eine Lüge«). Die neue Vereinbarung »sollte nicht als Anbruch einer neuen Ära des Friedens, sondern eher als ein zeitlich begrenzter Waffenstillstand bis zur nächsten Eskalation« angesehen werden. Die werde in vier Jahren, bei den nächsten CBA-Verhandlungen kommen, zeigt Normandin sich überzeugt.

Kontroverse Regeländerungen

Die Clubbosse – fast ausnahmslos Multimilliardäre, zunehmend solche mit Finanzmarkthintergrund – hatten ihre Weigerung, an dem sechsjährigen »Zwangssystem« zu rütteln, recht putzig begründet: Baseballclubs seien (im Vergleich zum Aktienmarkt) »poor investments« (»schlechte Investitionen), behauptete Rob Manfred noch Mitte Februar gegenüber der Presse. Dabei verwies er auf 10,7 Milliarden US-Dollar, die die 30 Clubs der Liga 2021 eingenommen hatten. Die gigantische Wertsteigerung dieser Unternehmen von astronomischen 669 Prozent in den zurückliegenden 20 Jahren ließ die Kapitalseite aber geflissentlich unter den Tisch fallen. Der S & P 500-Aktienindex – in dem die 500 größten Aktiengesellschaften der USA gelistet sind – steigerte in gleicher Zeit seinen Wert nur um schlappe 458 Prozent, wie die Seite baseballprospectus.com in einem Artikel vom 14. Februar nachrechnete. Offensichtlich keine ganz so »schlechte« Investition, so ein Baseballclub.

Neben den genannten und weiteren wirtschaftlichen Aspekten sind im CBA auch sportliche Neuentwicklungen, die nicht sofort in Kraft treten sollen, beschlossen worden. So soll in Zukunft sowohl eine Wurfuhr eingeführt als auch »Infield shifts« – spezielle taktische Aufstellungen der verteidigenden Mannschaft, die ihre Standardposition »verschiebt«, um den Vorteil insbesondere linkshändiger Schlagmänner zu neutralisieren – verboten werden. Das Ziel soll dabei sein, die Spielzeit der rund drei Stunden und oft weitaus länger dauernden Spiele zu straffen und gleichzeitig die Offensivaktionen zu begünstigen, um so die Attraktivität für das TV-Publikum zu erhöhen.

Eine unter Fans kontrovers diskutierte Regeländerung, die mit Beginn der kommenden Saison in Kraft tritt, betrifft die National League (NL). Nach über 120 Jahren werden die am Schlagmal für gewöhnlich eher miserablen Pitcher von ihren lästigen Offensivpflichten entbunden. Wie schon die American League (AL) seit 1973 – AL und NL bilden gemeinsam die MLB –, führt nun auch die NL den nur in der Offensive eingesetzten »Designated Hitter« (DH) ein. Die Teams der AL waren seit Einführung des DH folgerichtig offensiv stärker als ihre NL-Counterparts.

Letztlich ist da noch eine Neuerung, die außerhalb der USA ein alter Hut ist: Künftig darf Werbung auf die Uniformen und Helme gedruckt werden. Die Kassen werden weiterhin kräftig klingeln.