Stille Wahlverwandtschaften

Reflexionen über Zerrissenheit und Erwachsenwerden: Carson McHone

Auf der Rückseite des Covers des neuen Albums »Still Life« (zu deutsch »­Stilleben«) der aus Texas stammenden Songwriterin Carson Mc­Hone heißt es: »Dissatisfied with the splash – / The ballet of hours, / The sculpture of light, / The channel in the river – / The sinking stone sings / Who wanted the swallow of the sea«.

Eine Quelle ist nicht angegeben, womöglich also McHone selbst. Der sinkende Stein singt. Dabei hatte er sich doch einfach nur noch gewünscht, vom Meer geschluckt zu werden, und jetzt spritzt der Schaum, und die Zeit tanzt Ballett, und hell ist es auch … Dieses Stilleben scheint eine Momentaufnahme zu sein und zielt auf die feine Linie zwischen Verkümmern und Aufblühen, zwischen Depression und Daseinsfreude.

Viel los also in diesem Stilleben. Das Zitat trifft es ziemlich genau, worum es in den Geschichten geht, die auf diesem Album erzählt werden. Eine davon, »Someone else«, kommt poppig und tanzbar daher. Wie so oft im Liebesleidpop ist die begehrte Person vergeben: »you belong to some­one else«. Aber »your bad«, wie es im Englischen heißt, »dein Pech« / »deine Schuld«: »and you won’t love me like you ought to but sometimes you want to but you belong to some­one else«. Für Selbstmitleid ist sich McHone, wie schon auf dem Vorgängeralbum »Carousel«(2019), zu schade.

Von Spoon-Mastermind Mick McCarthy zwar gegen den Strich produziert, war »Carousel« im Kern Country. Davon ist auf »Still Life« nichts mehr übrig außer der Liebe zu guten Geschichten. Der kanadische Musiker und Produzent Daniel Romano nahm die in Austin geschriebenen Songs zusammen mit McHone und befreundeten Musikern in Ontario auf (mittlerweile ist McHone Wahl-Kanadierin und verheiratet, Romano ebenfalls). »Someone else« ist eine von vier (beinahe) radiopoptauglich arrangierten Nummern auf dem Album. Sie klingen kraftvoll, süffig, aber nicht überproduziert und haben Ohrwurmcharakter. Ist man erst mal am Haken und hört zu, wird man mit Reflexionen über die Zerrissenheit, die mit künstlerischer Kreativität und dem Erwachsenwerden einhergeht, belohnt.

Die verbleibenden sieben Nummern sind ruhiger gehalten und äußerst unterschiedlich aufgemacht: mal untergründig brodelnder Folk wie weiland bei Shirley Collins oder Richard & Linda Thompson, mal mit Anklängen an den klassizistischen frühen Randy Newman oder Scott Walker, mit dezentem Streichereinsatz und ausdrucksstarker Phrasierung (»Sweet Magnolia«, das Herzstück des Albums), mal minimalistisch wie im letzten Track.

Carson McHones Stimme aber steht eindeutig im Zentrum dieses sich nach und nach offenbarenden Gewimmels von einem Stilleben. Sie hat eine beherrschte Art zu singen, die zuweilen klingt wie zu sich selbst gesungen. Wer sich zurücknehmen kann, hat noch mehr in petto.

»Still Life« ist ein mit Sorgfalt und Liebe gestaltetes Gesamtkunstwerk, komplett mit Texten, Musik, Bildern und Zeichnungen von McHone selbst, Romano und Bonner Bentley. »I wish to be whole«, wünscht sie sich im Titelsong, in dem ein Leben im ­Stilleben/Stillstand gefangen ist: »stuck here inside a still life«. Am Ende des Songs singt McHone dann: »a still life but I’m still alive«. Gefangen, aber noch am Leben.