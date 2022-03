Grüner Kolumbus

Bernd von Jutrczenka/dpa Wirtschaftsminister Robert Habeck nannte Arbeitsschutz laut dpa einen Mehrwert und »keine Belastung«. Der katarische Wirtschaftsminister, Saad Scharida Al-Kaabi, soll das genauso gesehen haben (Doha, 20.2.2022)

Der Grünen-Politiker Robert Habeck, seit dem 8. Dezember 2021 Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, ist mit sich zufrieden. Nach seinem Treffen mit dem Emir des kleinen arabischen Fürstentums Katar, sagte der 52jährige am Sonntag, »großartigerweise« sei es gelungen, eine langfristige »Energiepartnerschaft« einzugehen. Die Unterstützung des Emirs für dieses Vorhaben sei nicht nur über die Maßen stark gewesen, sondern sogar stärker als erwartet. Der Tag habe »eine starke Dynamik bekommen«. Die Unternehmen, deren Vertreter in großer Zahl mit dem Minister nach Katar geflogen waren, würden nun mit der anderen Seite »tief in Vertragsverhandlungen einsteigen«. Hauptsächlich geht es dabei um den Import von verflüssigtem Gas – englisch abgekürzt LNG. Katar war im Einsatz dieser Technologie weltweit Pionier und ist zusammen mit den USA und Australien immer noch Marktführer.

Doha, die Hauptstadt des Emirats, war die erste Station dieser Reise. Am Sonntag abend flog Habeck in die Vereinigten Arabischen Emirate – englisch abgekürzt UAE – weiter, wo am heutigen Montag über die Verwendung von Wasserstoff als Energieträger gesprochen werden soll. Die Emirate haben ideale Bedingungen, um sogenannten grünen Wasserstoff durch Einsatz der Sonnenenergie zu gewinnen.

Zuvor hatte der Minister am Donnerstag Norwegen besucht, das im größeren Umfang als bisher LNG nach Deutschland liefern soll. Schon jetzt ist das skandinavische Land mit etwa 30 Prozent am europäischen Gasverbrauch beteiligt.

Das verbindende Motto von Habecks Tournee ist die »Überwindung der Abhängigkeit« Europas und vor allem Deutschlands vom Import russischen Erdöls. Am und mit dem Thema wird schon seit etlichen Jahren gearbeitet. Durch den Krieg in der Ukraine hat es plötzlich eine Aktualität gewonnen, die sich ideal zur Propagierung und zum Vorantreiben alter Pläne eignet. In Wirklichkeit hat weder Katars verflüssigtes Erdgas noch die Wasserstoffenergie der Emirate aktuelle Bedeutung für die Probleme, denen Deutschland im Fall einer selbsterklärten oder durch Provokationen herbeigeführten Unterbrechung der Erdgaszufuhr aus Russland gegenüberstehen würde.

Außerdem hat beides nichts mit Leistungen des erst seit einem Vierteljahr amtierenden Ministers zu tun. Katar drängt, wie das Handelsblatt am 5. September 2018 ausführlich berichtete, schon seit mehreren Jahren intensiv und offensiv darauf, sein LNG auf dem deutschen Markt zu plazieren. Das war in der Vergangenheit lediglich an mangelndem deutschen Interesse gescheitert. Noch etwas länger liegen die Pläne für Terminals in Deutschland, die zum Import von Flüssiggas nötig sind und deren Bau Habeck jetzt »vorantreiben« will, auf Eis.

Der Einsatz von Wasserstoff als Energieträger ist ohnehin wegen der damit verbundenen Schwierigkeiten und Risiken nur Zukunftsmusik. Die Technologie befindet sich im Grunde noch im Stadium der Forschung. Alles, was sich zur Kooperation auf diesem Gebiet zwischen der BRD und den Emiraten jetzt schon regeln lässt, steht in einer gemeinsamen Erklärung, die noch vor Habecks Amtszeit am 2. November 2021 unterzeichnet wurde. Zuvor hatten beide Staaten schon an mehreren Wasserstoffprojekten auf dem Territorium der UAE zusammengearbeitet.

Vor Beginn der Reise äußerte sich Habeck am Sonnabend im Deutschlandfunk zu den seit Kriegsbeginn laufenden deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine. Sie wurden bisher aus Beständen der Bundeswehr entnommen. Diese Möglichkeit sei aber erschöpft, hatte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ebenfalls am Sonnabend erklärt. Nun sei es am Wirtschaftsministerium, regelrechte Waffenexporte durch Rüstungsunternehmen zu genehmigen. Die Entscheidung falle ihm zwar nicht leicht, weil er wisse, dass im Krieg Menschen sterben, sagte Habeck dazu im Deutschlandfunk, aber man dürfe den Nachschub nicht abreißen lassen. Die militärische Unterstützung der Ukraine sei »keine Eintagsfliege«.