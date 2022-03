Ruf nach Staatshilfen

Daniel Reinhardt/dpa 60 Prozent der Unternehmen berichten von steigenden Preisen und gestörten Lieferketten: Containerterminal im Hamburger Hafen am 5.3.2022

Angesichts der Folgen des ­Ukraine-Krieges für die deutsche Wirtschaft forderte der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer am Sonntag Unterstützung von der Politik. Analog zu den Coronahilfen brachte Peter Adrian KfW-Kredite mit 100-Prozent Haftfreistellung ins Spiel. »Bei besonders betroffenen Unternehmen werden wir auch über Unterstützung in Form von Eigenkapital und direkten Zuschüssen etwa zu den Energiekosten beraten müssen«, sagte der DIHK-Präsident gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zielführend sei aus seiner Sicht außerdem die Möglichkeit, aktuelle Verluste über einen längeren Zeitraum steuerlich vollständig zu verrechnen und auch mit zukünftigen Gewinnen verrechnen zu können.

Laut einer am Freitag in Berlin vorgestellten DIHK-Umfrage gaben vier von fünf Betrieben an, geschäftlich von den Folgen des Krieges betroffen zu sein. »Der schreckliche Krieg schlägt auch auf die deutsche Wirtschaft durch«, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. Doch selbst für stark betroffene Betriebe sei Krieg keine Basis für Geschäfte. Die meisten befürworten auch weiterhin die Sanktionen gegen Russland. »Trotz dieser schmerzlichen Einbußen hören wir kaum Kritik an den verhängten Sanktionen«, so Wansleben.

Wie sich die Wirtschaft jetzt entwickeln wird, lässt sich nicht mehr genau bestimmen. »Bereits zu Jahresbeginn waren wir wegen der hohen Energiepreise bei unserer Konjunkturprognose eher zurückhaltend«, sagte Wansleben. Nun herrsche »in unserer auf Energie und Rohstoffe angewiesenen Industrie sowie bei Verkehr und Logistik eher Krisenstimmung«. Prognosen über den Verlauf der Konjunktur seien jetzt Makulatur.

Der DIHK hatte rund 3.700 Unternehmen aus allen Branchen befragt. 60 Prozent von ihnen berichtete demnach von steigenden Preisen und gestörten Lieferketten. Jedes sechste Unternehmen hat demnach Kunden oder Lieferanten verloren. Neun von zehn Unternehmen gaben an, dass steigende Energiepreise einen spürbaren Effekt im eigenen Betrieb hätten. Zwei Drittel gaben an, sie müssten die gestiegenen Kosten durch höhere Preise an ihre Kunden weitergeben. Dadurch drohe zusätzliches Inflationspotential, so Wansleben.

Probleme in den Lieferketten gab es schon vor dem Krieg in der Ukraine. Zu Beginn des Jahres hatte eine bundesweite IHK-Konjunkturumfrage gezeigt, dass 84 Prozent der deutschen Industriebetriebe »mittlere bis erhebliche Lieferschwierigkeiten« hatten. Mit dem Krieg nahmen die Probleme zu. Rund 60 Prozent der Unternehmen hätten zusätzliche Störungen in der Lieferkette und Logistik als Folge des Krieges gemeldet, teilte der DIHK am Donnerstag mit. Bereits zu Jahresbeginn hätten lediglich zehn Prozent der Betriebe mit einem baldigen Ende der Probleme in den Lieferketten gerechnet, sagte der DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Inzwischen dürften es weniger sein.

Besonders mittelständische Unternehmen stehen unter Druck. DIHK-Vize­präsident Ralf Stoffels erklärte am Donnerstag dazu: »Diese Unternehmen stehen derzeit von zwei Seiten unter Druck: Sie bekommen selbst weniger Vorprodukte oder – wie vor allem bei Energie – nur zu sehr hohen Preisen«. Gleichzeitig könnten sie die gestiegenen Kosten nur zum Teil an ihre Kunden weitergeben. Und wegen der Probleme in den eigenen Lieferketten könnten sie selbst immer schlechter liefern.

»Da sind auch viele Unternehmen dabei, deren deutsche Spezialprodukte in den weltweiten Lieferketten eine oft entscheidende Rolle spielen«, so Stoffels. Schließlich gebe es kaum Autos, Smartphones oder Maschinen, die ohne deutsche Schlüsselkomponenten funktionierten. Deshalb müssten Politik und Wirtschaft die massiven Störungen der Lieferketten gemeinsam in den Griff bekommen.

Auch das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hatte kürzlich auf die Probleme in den internationalen Lieferketten hingewiesen. Durch neue Versorgungsengpässe würden diese verschärft. Aus Russland fehlten wichtige Rohstofflieferungen, auch aus der ­Ukraine seien bisher wichtige Stoffe und Vorprodukte geliefert worden, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten IW-Studie. Als Beispiele für neue Engpässe nennt das IW demnach Palladium, Nickel, Neon oder Kabelbäume. »Wenn diese länger andauern, weil Ersatz nur begrenzt mobilisiert werden kann, drohen anhaltende Produktionsausfälle in der deutschen Wirtschaft.«

In der chemischen Industrie sind sie schon zu spüren. Die hohen Gas- und Ölpreise führten dazu, dass Anlagen in Deutschland gedrosselt und die Produktion ins Ausland verlagert wurde. Die Anlagen könnten durch die steigenden Kosten nicht wirtschaftlich betrieben werden, hatte Wolfgang ­Große Entrup, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes VCI, am Donnerstag erklärt.