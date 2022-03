Neues Spitzenduo

Ganz ihrem Alter entsprechend twitterte Vanessa Müller am Sonnabend: »Und plötzlich bin ich Landesvorsitzende … krass!«. Kurz zuvor hatte ein Parteitag des Landesverbands Mecklenburg-Vorpommern der Partei Die Linke in Rostock die 21 Jahre alte Studentin der Politikwissenschaft zur neuen Kovorsitzenden gewählt. Den männlichen Part des neuen Führungsduos übernimmt der mit 62 Jahren fast dreimal so alte Peter Ritter, der bereits von 2001 bis 2009 Landeschef der Partei war und von 1994 bis 2021 im Landtag saß. Wenke Brüdgam und Torsten Koplin, bisherige Spitze des Landesverbands, waren nach zwei Amtszeiten nicht mehr angetreten.

Vor der Wahl hatte Ritter einen Erfolg bei den Kommunal- und Europawahlen in zwei Jahren als Ziel seiner künftigen Arbeit benannt, wie der NDR am Sonnabend berichtete. Zudem forderte er, dass linke Inhalte in der Koalitionsvereinbarung durchgesetzt werden. Trotz ihres mit 9,9 Prozent schlechten Abschneidens bei der Landtagswahl im September war die Partei in Schwerin eine Koalition mit der SPD eingegangen. Müller forderte in ihrer Rede laut NDR einen Ausbau des Engagements in den sozialen Medien.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine erklärte die Vorsitzende des Linke-Kreisverbandes Rostock, Eva Maria Kröger, auf dem Parteitag: »Wir müssen uns von der Gewissheit trennen, dass eine gute Zusammenarbeit mit Russland den Frieden in Europa sichert.« Russlands Krieg in der Ukraine sei durch nichts zu rechtfertigen. Diese Position ist in der Partei offenbar nicht unumstritten. Laut der scheidenden Vorsitzenden Brüdgam gab es noch nie so viele Austritte an einem Tag, wie an dem Tag, an dem der Landesverband MV diese Positionierung gegen den Krieg in der Ukraine veröffentlicht hat.