Finger am Abzug

AP Photo/Majdi Mohammed Israelische Einsatzkräfte greifen auf der besetzten Westbank palästinensische Demonstranten an (Al-Lubban Asch-Scharkija, 27.2.2022)

Allein in diesem Jahr sind auf der Westbank und in Ostjerusalem laut der palästinensischen Agentur WAFA 20 Palästinenser durch die Gewalt der israelischen Besatzer gestorben. Die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem nennt das »Feuer frei«-Politik. Die palästinensische Autonomiebehörde spricht von »außergerichtlichen Hinrichtungen«. Beide meinen dasselbe: Israels Armee und Polizei haben den Finger verdammt schnell am Abzug.

Am Donnerstag riegelte das israelische Militär die Altstadt von Al-Chalil (Hebron) auf der besetzten Westbank ab. Weil die Soldaten Blendgranaten einsetzten, mussten Händler ihre Geschäfte schließen. Mal wieder. Einen konkreten Anlass für den martialischen Auftritt gab es offenbar nicht, Ortsansässige vermuteten Schikane. Die Armee wolle die Händler aus der Innenstadt vertreiben, um Platz für radikale jüdische Siedler zu schaffen, berichteten sie gegenüber WAFA. In der Innenstadt leben 30.000 Palästinenser und 800 Siedler.

Zumindest waren am Donnerstag in Al-Chalil keine Toten zu beklagen. Das war am 8. März anders gewesen, als zwei junge Palästinenser in Flüchtlingslagern nahe Ostjerusalem und bei Nablus während Razzien von israelischen Sicherheitskräften getötet worden waren. Dabei sind die internen Vorschriften für Israels Einsatzkräfte eindeutig, betont die NGO B’Tselem auf ihrer Internetseite: Es darf nur scharf geschossen werden, wenn sich Beamte oder andere Personen in Lebensgefahr befinden und es keine andere Möglichkeit gibt, die unmittelbare Gefahr abzuwenden.

In der Praxis spielen diese Vorschriften indes oft keine Rolle. »Vor Ort erhalten die Soldaten manchmal Befehle, die den offiziellen Richtlinien widersprechen«, hat B’Tselem festgestellt. Oder der Begriff »Lebensgefahr« werde sehr weit ausgelegt, zum Beispiel auf das Werfen von Steinen oder das Verbrennen von Autoreifen. Am vergangenen Dienstag warfen Einwohnerinnen und Einwohner des Flüchtlingslagers Kalandia zum Beispiel Gegenstände von den Dächern auf die israelische Patrouille. »Eine weitere weitgefasste Auslegung ist die Erlaubnis, bei der Festnahme von Verdächtigen auf den Oberkörper statt auf die Beine zu schießen«, so B’Tselem.

Am 8. Februar verstieß die »Antiterroreinheit« Jamam im Stadtzentrum von Nablus am hellichten Tag eindeutig gegen die internen Bestimmungen zum Schusswaffengebrauch, ergaben Recherchen von B’Tselem. Ein Sammeltaxi und ein Lieferwagen hatten einen Pkw blockiert, aus den beiden Fahrzeugen sprangen Männer in Armeekleidung und Sturmhauben und eröffneten umgehend das Feuer auf die drei Insassen des Pkw. Der Wagen wurde von mehreren Dutzend Kugeln durchsiebt. Aschraf Mbaslat (21), Mohammed Dachil (21) und Adham Mabrouke (26) waren auf der Stelle tot.

Die israelischen Behörden machten, informierte das investigative Onlineportal The Intercept am 10. Februar, eine Notwehrsituation für die Tötungen geltend. Die drei Männer seien gefährliche Mitglieder der militanten Al-Aksa-Märtyrerbrigade gewesen. Eigentlich hätten sie verhaftet werden sollen, dann hätten die Elitepolizisten jedoch aus Notwehr schießen müssen. B’Tselem sichtete die Aufnahmen von Überwachungskameras und sprach mit Augenzeugen. »Die Schüsse, die Sekunden nach dem Anhalten der Fahrzeuge fielen, waren nicht Teil einer Verhaftungsaktion, sondern einer außergerichtliche Tötung«, schlussfolgerte die NGO am 10. März auf ihrer Internetseite. Die Insassen des Pkw hatten keine Anstalten gemacht zu schießen, auch wenn sie bewaffnet gewesen seien.

Zu diesem Schluss kam auch The Intercept nach einer gemeinsamen Untersuchung mit dem hebräischen Internetmagazin Sikha Mekomit (Local Call) aus Israel und +972 aus Palästina. Die Familien der drei erschossenen Männer in Nablus sagten aus, sie seien im Vorfeld mehrfach von einem Mitglied des israelischen Inlandsgeheimdienst Schin Bet angerufen worden, der die drei mit dem Tode bedroht habe. Auf Anfrage von The Intercept reagierte der Geheimdienst nicht.

Die Untersuchung solcher Vorfälle durch die israelische Justiz verläuft meistens im Sande – wenn sie denn überhaupt angestoßen wird. »Abgesehen von einer Handvoll Fällen, an denen in der Regel rangniedrige Soldaten beteiligt waren, wurde niemand wegen der Verletzung von Palästinensern vor Gericht gestellt«, schreibt B’Tselem. »Diese Politik zeigt, dass Israel das Leben von Palästinensern und deren Eigentum zutiefst missachtet, und sie erleichtert die fortgesetzte Anwendung tödlicher Gewalt – ein entscheidendes Element für Israels Fähigkeit, die gewaltsame Kontrolle über Millionen von Palästinensern aufrechtzuerhalten.«

Die von Israel verbotene palästinensische Menschenrechtsorganisation Al-Haq forderte die UNO am 12. März schriftlich auf, die außergerichtlichen Tötungen der drei Männer in Nablus zu untersuchen. Sie fordert eine Verurteilung der »Hinrichtungen«, die nach dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag ein Kriegsverbrechen darstelle. Das Problem: Israel hat das Statut zwar unterschrieben, seine Unterschrift aber wieder zurückgezogen. Die UNO müsse »die institutionalisierte Straflosigkeit gegenüber Israels weitverbreiteten und systematischen Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser innerhalb der israelischen Justizmechanismen« anerkennen, »die Teil des israelischen Apartheidregimes der systematischen rassistischen Unterdrückung und Herrschaft über das palästinensische Volk als Ganzes sind«.