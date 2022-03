IMAGO/Pacific Press Agency

Gegen den Krieg in der Ukraine und Kriegstreiber aus dem Westen: Am Sonnabend sind in Italien in vielen Städten Menschen auf die Straße gegangen, um für den Frieden zu demonstrieren. In der Hauptstadt Rom (Foto) zogen einige der Demonstrierenden, unter anderem auch Gewerkschafter, in die Nähe des Hauptquartiers des »Obersten streitkräfteübergreifenden Einsatzkommandos«, wie lokale Medien berichteten. Auf ihren Plakaten stand: »Weg mit den Stützpunkten aus unserer Nachbarschaften«, »Italien raus aus dem Krieg«, »NATO raus aus Europa« und »Es reicht mit der Kriegspropaganda«. (jW)