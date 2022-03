Nachschlag: Schwund in der Milchbar

ZDF und Jens Kleinert. Kein Erfolg für Freischwimmer: Die Qualität der Spermien verschlechtert sich kontinuierlich

Treffen sich zwei Urologen an der Bar. »Spermaschwund!«, schreit der eine. »Wir stecken in noch einer Krise, einer Spermakrise!«, ruft der andere. Seit 1973 sinkt die Anzahl der Spermien pro Ejakulat. Häufigste Veränderung bei den »kleinen Schwimmern« sei ein »eingedötschter Kopf«, manchmal ist aber auch das »kleine Schwänzchen« (des Spermiums) zu kurz geraten, diagnostiziert der Doktor. Die Nachfrage nach brauchbarem Sperma steigt. Doch da es hierzulande rechtlich nicht sichergestellt ist, dass alle Menschen Anspruch auf eine Samenspende haben, behandeln viele Samenbanken nur heterosexuelle, verheiratete Paare. Wer nicht in dieses Raster fällt, aber genug Schotter hat, kann sich an dänische Samenbanken wenden. 1.000 bis 5.000 Euro kostet eine Ladung des »Powershakes« mit dem »einzigartigen Cocktail« aus Erbinformationen. Diese gesalzenen Preise befeuern den Schwarzmarkt. Private Samenspenden aus dem Internet gibt es schon ab 50 Euro, patriarchale Großmachtphantasien der Spender gratis dazu. (ae)