imago/ZUMA Press/Montage jW

Heuchel-Meuchler

Zu jW vom 16.3.: »Asyl für Assange!«

Ich freue mich über jede Stimme, die sich für Julian Assange erhebt. Davon hängt wohl auch stark ab, ob er sein Martyrium überlebt. Und wer Nils Melzers Buch »Der Fall Julian Assange« noch nicht kennt, dem sei es wärmstens ans Herz gelegt, weil es auch die Willkür dokumentiert, mit der involvierte Behörden in Schweden, Britannien und anderswo unter US-amerikanischem Einfluss ungeniert die Regeln brechen, die sie sich selbst einst gesetzt haben. Fassadendemokratie(n), deren Personal mittlerweile in großer Zahl aus mutlosen Heuchel-Meuchlern besteht, die ihre eigenen Werte lieber verraten, als sie – und die Menschen, die sich dafür einsetzen – zu schützen. Statt den Fehler wettzumachen, den man beging, indem man Edward Snowden Asyl verwehrte, verweigert man Julian Assange Schutz gar noch unerbittlicher. Wohin unsere Abhängigkeit von einer Großmacht führt, zeigt sich zur Zeit auf die tragischste Weise. Darum sei hier mit Wikileaks bzw. Julian Assanges Motto geschlossen: »If wars can be started by lies, peace can be started by truth.«

Jutta Himmelreich, Frankfurt am Main

Dirigenten

Zu jW vom 14.3.: »Kein Bekenntnis«

Da ich selbst Dirigent bin, möchte ich mich zur Entscheidung des Münchner Stadtrates (Fall Waleri Gergijew) äußern. Hat man bei einem der zahlreichen Kriege von USA, GB, Frankreich jemals in Deutschland einem Künstler dieser Länder wegen nicht erfolgter Stellungnahme gekündigt (…)? Ich kann es nicht akzeptieren, dass russische Künstler wegen zu großer Nähe zu Putin einhellig verurteilt werden in einem Land, welches zuvor nach 1945 vierzig Jahre lang keinerlei Probleme mit Dirigenten hatte, die dem Naziregime eng verbunden waren, ohne beides auf eine Stufe stellen zu wollen. Eugen Jochum, der zum »Führergeburtstag« mit Hakenkreuzbinde Festkonzerte dirigiert hatte, war nach dem Zweiten Weltkrieg langjähriger Chefdirigent des Orchesters des Bayerischen Rundfunks. In Berlin wirkte bis 1987 Herbert von Karajan, der sicherheitshalber gleich zweimal in die NSDAP eingetreten war, einmal in Österreich, dann in Deutschland. Als die Musiker der Staatsoper Berlin dem noch jungen Karajan einmal nicht gehorchen wollten, unterbrach er die Probe für 15 Minuten. Anschließend erschien eine Person in Uniform: »Der Herr Reichsmarschall wünscht, dass sie dem Dirigenten Folge leisten.« Dann war Ruhe. Karl Böhm wohnte in Wien in einer arisierten jüdischen Villa und begrüßte das Publikum, ohne dazu verpflichtet zu sein, mit dem Hitlergruß. »Es ist sicher im Sinne der Regierung gelegen, wenn ich als deutscher Dirigent nach Wien gehe, um dort den zahlreichen Anhängern der nationalsozialistischen Idee neue Anregung zu geben.« Dass Gergijew den russischen Chef der Luftwaffe in einer Probe zu Hilfe gerufen hätte, verlautete bisher noch nicht. Karajan dagegen dirigierte im okkupierten Paris Konzerte für die Wehrmacht. Dennoch lud die UdSSR ihn und Jochum zu Gastspielen ein. Die Herzen der Leningrader, welche dreißig Jahre zuvor eine Million Menschen durch die Blockade verloren hatten, flogen dem Bayerischen Orchester unter Jochum zu. Stichwort: Herz.

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude (Russland)

Hysterie

Zu jW vom 14.3.: »Kämpfe und Kompromisse«

Warum hat keiner den Krieg in der Ukraine verhindert? Nicht erst seit dem 24. Februar 2022 tobt ein brutaler Krieg in der Ukraine. Doch seit diesem Tag wird er von der Welt verstärkt wahrgenommen. In Faust I heißt es: »Sie mögen sich die Köpfe spalten, mag alles durcheinander gehn; doch nur zu Hause bleib’s beim alten.« Doch heute ist der Kriegsherd sehr nah, es bleibt auch bei uns nicht so, wie es war. Seit Monaten werden Sanktionen gegen Russland und Belarus verhängt, wie es sie noch nie gab. Gab es schon einmal Sanktionen gegen die Verursacher von Kriegen, wenn es sich um westliche Staaten handelte? Wie oft werden nahezu alle Brücken der Völkerverständigung abgebrochen – wie z. B. auf Sportereignissen von Behinderten gerade jetzt? In jedem Krieg wird auch die Wahrheit von allen Seiten massakriert, und die Qualitätsmedien machen mit und befeuern den Hass zwischen den Völkern. Die NATO schickt Waffen, sterben müssen Ukrainer. Was haben die Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow, die UNO, Barack Obama und die EU zur Kompromissfindung getan, damit der Krieg erst gar nicht eskaliert? Verlieren werden nicht nur die Ukraine und Russland. Weltweit knallen die Sektkorken bei den Rüstungskonzernen, den Spekulanten, die die Preise für Grundnahrungsmittel und damit das Elend auf der Welt nach oben treiben, und den Energiekonzernen. Die Helden der Pandemie müssen sich weiter mit Beifall begnügen, die Kommunen werden kaum noch ihre Pflichtaufgaben erfüllen können. Was wäre passiert, wenn die EU und die NATO die Ukraine zur Neutralität umgestimmt hätten und die Rechte der Minderheiten in diesem großen Land gestärkt worden wären? Doch statt dessen wurde eine Hysterie befeuert, die zu Tod, weiterem Elend, Flucht und Zerstörung führte. Kriege toben nicht nur in der Ukraine. Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein, steht in der Bibel. Frieden jetzt und sofort!

Jürgen Powollik, Rudolstadt

Wahnsinn

Zu jW vom 15.3.: »Kriegerträume werden wahr«

Die F-35 sollen atomwaffenfähig sein und ihr Ziel möglichst vom Gegner unbeobachtet ansteuern können. Wenn der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, neutralisiert er sie deshalb noch vor dem Start. Also mitten in Deutschland. Zweckmäßigerweise mit Atomwaffen. Was für eine geniale Idee deutscher Strategen, den Krieg mitten ins eigene Land holen zu wollen. Diesen Wahnsinn müssen wir stoppen, wenn wir nicht jämmerlich an ihm verrecken wollen! Nicht irgendwann. Jetzt!

Joachim Seider, Berlin