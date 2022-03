Armut bekämpfen!

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB

Der Verband »Tafeln Deutschland e. V.« warnte angesichts des Kriegs in der Ukraine und der steigenden Inflation am Freitag vor Engpässen:

Die Folgen des Krieges in der Ukraine werden schon jetzt bei den Tafeln sichtbar: Einige Tafeln unterstützen Geflüchtete aus der Ukraine bereits mit Lebensmitteln und Notfallpaketen. Gleichzeitig wenden sich immer mehr Menschen an die Tafeln, die sich die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten nicht mehr leisten können.

Tafeln tun ihr Bestes, um allen zu helfen, die zu ihnen kommen – unabhängig von ihrer Geschichte oder Herkunft. Dabei stehen sie jedoch selbst vor großen Herausforderungen: Zahlreiche Tafeln erhalten seit Jahresbeginn weniger Lebensmittel. Da Tafeln nur die Waren verteilen können, die sie gespendet bekommen, sind ihre Regale deutlich leerer. Das wird angesichts der steigenden Nachfrage zunehmend zum Problem.

(…) Hinzu kommt, dass die Coronapandemie weiterhin die Arbeit der Helferinnen und Helfer erschwert. Schutzmaßnahmen sind aufwendig und kosten Geld, Helferinnen und Helfer befinden sich in Quarantäne oder pausieren ihr Engagement, um sich dem Ansteckungsrisiko nicht auszusetzen. (…)

Jochen Brühl fordert die Bundesregierung auf, konkrete und schnelle Hilfe für armutsbetroffene Menschen zu leisten, um die Nachfrage bei den Tafeln langfristig zu senken. »Ehrenamtsorganisationen können nicht das auffangen, was seit Jahren schiefläuft in unserem Land. Der Staat darf sich nicht auf der Arbeit unserer 60.000 Helferinnen und Helfer ausruhen.« Die Idee der Tafeln ist es, Menschen zu helfen, die kurzfristig in Not geraten sind. Viele Menschen sind allerdings inzwischen auf sie angewiesen, weil sich Armut in Deutschland so stark verfestigt hat.

Die Initiative »Rheinmetall entwaffnen« protestierte am Freitag gegen die Geschäfte der Waffenschmiede:

Am Vormittag haben 30 Antimilitarist*innen aus Norddeutschland die Hauptzufahrt zu Rheinmetall Landsysteme/Waffe Munition GmbH blockiert. Kunden, Dienstleister*innen und Mitarbeiter*innen mussten umkehren.

Im Antimilitaristischen Bündnis Wendland haben sich engagierte Menschen zusammengeschlossen, um der schleichenden und offenen Militarisierung des Alltags entgegenzutreten. Mit wöchentlichen Kundgebungen »NEIN zu Krieg und Aufrüstung« auf dem Marktplatz von Lüchow verbinden sie die solidarische Unterstützung für Flüchtende aus der Ukraine (und aus anderen Regionen dieser Welt) mit Kritik an den Aufrüstungsplänen der Bundesregierung.

Sie erklären: »Unsere gewaltfreie Aktion richtet sich nicht gegen die einzelnen Mitarbeiter*innen, sondern gegen einen Waffenbetrieb, der Kriege anheizt, Fluchtursachen schafft und Gewinne mit dem Tod von Menschen macht.«

Rheinmetall gehört zu den größten Rüstungskonzernen auf der Welt. Der Konzern will logistische Fahrzeuge, Radfahrzeuge und Kettenfahrzeuge in die Ukraine liefern. (…) Spekuliert wird auch über Hubschrauber und Munition. Konzernchef Armin Papperger erklärt gegenüber der Presse: »Ja, die Ukraine hat bereits angefragt. Der Antrag wird derzeit von der Bundesregierung geprüft. Ich kann in der derzeitigen Situation nur sagen: Wir wollen denen helfen.«

Das bezweifelt das Antimilitaristische Bündnis Wendland: Rheinmetall gehört zu den großen Gewinnern im Ukraine-Krieg. (…)