Washington zündelt

AP Photo/Susan Walsh China einschüchtern, um Russland zu isolieren: US-Präsident Joseph Biden beim Telefonat mit Xi Jinping

Spannungen verschärfen geht immer. Als gebe es zur Zeit nicht genug damit zu tun, einen Weg zur Beendigung des ­Ukraine-Kriegs zu finden, haben die Vereinigten Staaten begonnen, mutwillig weiter an ihrem Großkonflikt mit China zu zündeln. Vor dem Telefongespräch, das Präsident Xi Jinping am Freitag mit seinem Amtskollegen Joseph Biden führte, hatte Washington allerlei diplomatische Stinkbomben geworfen – zuerst die Behauptung, Beijing sei vorab über Russlands Überfall auf die Ukraine informiert gewesen, dann die Anschuldigung, die Volksrepublik ziehe gar militärische Unterstützung für die russischen Streitkräfte in Betracht. Beijing streitet beides zwar kategorisch ab, und sämtliche Indizien sprechen dafür, dass es die Wahrheit sagt – aber egal: Falls China Russland irgendwie unterstütze, und sei es auch nur mit wirtschaftlicher Kooperation, dann werde Washington drakonische Maßnahmen ergreifen, hieß es drohend in der US-Hauptstadt.

Was bezweckt die Biden-Administration mit diesen Drohungen? Nun, zum einen ist der Versuch, China einzuschüchtern, Teil der Bestrebungen, Russland zu isolieren. Die kommen nicht wie gewünscht voran: Kein Staat in Afrika und Lateinamerika sowie nur wenige Länder in Asien beteiligen sich bislang aktiv an den Sanktionen; nicht einmal die arabischen Golfstaaten und der NATO-Partner Türkei machen mit. Dass in dieser Situation ausgerechnet China einknicken sollte, ist freilich kaum zu erwarten. Dies übrigens schon deshalb nicht – darauf wies gestern eine Expertin der International Crisis Group hin –, weil sich in Beijing wohl niemand Illusionen macht, man könne durch eigene Maßnahmen gegen Russland die Vereinigten Staaten günstig stimmen: Für die USA hat der Machtkampf gegen ihren mächtigsten Rivalen, gegen China, längst Vorrang vor allem, und sie kennen keine Gnade.

Entsprechend kündigte Beijing vor dem Telefongespräch am Freitag an, man werde sich von Washington nicht unter Druck setzen lassen – und falls die Biden-Administration in Betracht ziehe, China für seine fortgesetzte Kooperation mit Russland mit Sanktionen zu bestrafen, dann werde man sich »mit einer starken Antwort« zur Wehr zu setzen wissen. Kommt es hart auf hart, dann droht wohl die Ausweitung des westlichen Sanktionskampfs gegen Russland zu einem ausgewachsenen Weltwirtschaftskrieg. Dann könnte übrigens auch die Behauptung Karriere machen, Beijing unterstütze Moskau im Ukraine-Krieg militärisch: Gelingt es den Vereinigten Staaten, sie ganz unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt glaubhaft zu machen – müssten dann nicht die Staaten Europas neben Russland auch China mit Sanktionen bekämpfen, es so weit wie möglich isolieren?

Eins freilich steht dabei fest: Lösen die USA mit Sanktionen gegen China einen Weltwirtschaftskrieg aus, dann drohen Zustände, gegen die die beginnenden ökonomischen Rückwirkungen des Sanktionskriegs gegen Russland auf Europa als Lappalie erscheinen werden. Nicht nur Spannungen verschärfen, auch Krisen dramatisch eskalieren lassen geht immer.