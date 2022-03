»Wir stehen für einen Internationalismus von unten«

imago images/Müller-Stauffenberg Demonstration im Wedding am Vorabend des 1. Mai 2021

Die Berliner Stadtteilgruppe »Hände weg vom Wedding« kämpft seit Jahren gegen Verdrängung durch steigende Mieten im Kiez. Nun soll gemeinsam mit dem Verein »Interbrigadas«, der in der Solidaritätsarbeit in Lateinamerika und Spanien aktiv ist, ein »Internationalistisches Büro« im Wedding aufgebaut werden. An diesem Sonntag wird es eröffnet. Warum dort, und warum jetzt?

»Hände weg vom Wedding« hat erkannt, dass linke Kämpfe nur dann politisch erfolgreich sein können, wenn sie lokal verankert sind. Deshalb arbeitet die Gruppe im Kiez kontinuierlich zu den Themen Mieten, Arbeitsbedingungen, Antifaschismus und Feminismus. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass reine Lokalpolitik nicht ausreicht. Der Verein »Interbrigadas« wiederum hat mittlerweile 15 Jahre lang revolutionäre Prozesse im spanischsprachigen Ausland begleitet, wobei das Büro seit 2015 ebenfalls im Wedding liegt. Unsere Gruppen stehen schon seit vielen Jahren im Austausch, und wir freuen uns, dass mit dem Interbüro nun ein neues Kapitel der Zusammenarbeit aufgeschlagen wird.

Zum Selbstverständnis heißt es auf Ihrer Homepage, man wolle »antikapitalistische und revolutionäre Kämpfe lokal« verankern und »für ein lebenswertes Viertel und eine sozialistische Stadt« eintreten. Darf man das als Aufruf zur Weltrevolution verstehen?

Im Grunde ja. Unser Anspruch ist aber etwas bescheidener: Wir wollen unseren Beitrag für die Stärkung eines zeitgemäßen Internationalismus leisten. Wir hoffen, durch kontinuierliche und ernsthafte Arbeit ein Ansprechpartner für diesen Themenbereich zu werden. Aber natürlich tun wir das, weil wir davon überzeugt sind, dass nur weltweite revolutionäre Prozesse dem Kapitalismus ein Ende setzen können.

In seiner Anfangszeit hat der Verein »Interbrigadas« Brigaden nach Venezuela organisiert. Hierzulande wird über das Land meist nur in Verbindung mit Begriffen wie »Regime« oder »Diktatur« berichtet. Sie sorgen sich nicht davor, potentielle Bündnispartner abzuschrecken?

Nein, wir stehen zu unserer Geschichte. Uns ist klar, dass die Unterstützung revolutionärer Prozesse in anderen Teilen der Welt nie unkompliziert ist und man sich mit allerlei Vorwürfen von bürgerlicher und liberaler Seite herumschlagen muss, wenn man sich auf die Seite der Unterdrückten stellt. Gleichzeitig darf unsere Unterstützung nicht in Blindheit umschlagen. Unsere Solidarität beinhaltet auch immer einen analytischen Blick auf die Entwicklung von Prozessen, die wir unterstützen – sei es in Venezuela, Kuba oder Spanien. Aber wir wissen stets, auf welcher Seite wir stehen: auf der Seite unserer Klasse.

Gibt es bereits konkrete Projekte oder Angebote, die im Rahmen des Interbüros stattfinden?

Ja. Zum einen laufen die von »Interbrigadas« initiierten regelmäßigen Brigaden nach Kuba und Andalusien weiter. Dazu kommt das »Offene antifaschistische und antirassistische Netzwerk«, das sich gegen Krieg und Aufrüstung stark macht, und die ­Initiative »Post-Kom«, die sich mit sozialen Bewegungen im postsozialistischen Raum auseinandersetzt. In den nächsten Wochen und Monaten wird es zudem öffentliche Veranstaltungen und viele Beteiligungsmöglichkeiten für Menschen geben, die sich internationalistisch engagieren wollen.

Berlin wird von einem »rot-grün-roten« Senat regiert. Ist die Landesregierung für Gruppen wie Ihre eine Ansprechpartnerin in bestimmten Fragen, oder ist sie ausschließlich Gegenspielerin?

Der Senat und die regierenden Parteien können für uns keine Bündnispartner sein. Wir stehen für einen Internationalismus von unten, bei dem sich kämpfende Bewegungen miteinander über Grenzen hinweg vernetzen. Gerade hier vor Ort in Berlin ist die Kritik an der Rolle überregionaler Machtbündnisse wie der NATO, der EU sowie an der Außenpolitik der BRD ein wichtiger Anknüpfungspunkt für unsere Arbeit. Und da sehen wir keine Schnittmenge mit dem Senat.