Macrons Bombengeschäfte

Lionel Guericolas/Starface/IMAGO Eine »unabhängige Nation«, vor allem durch ein beispielloses Aufrüstungsprogramm: Macron am Donnerstag in Paris

Der amtierende französische Staatschef Emmanuel Macron will sein Land in den kommenden fünf Jahren militärisch unabhängig machen. Der Präsident, der gleichzeitig Kandidat für die eigene Wiederwahl am 10. April ist, kündigte am Donnerstag in Paris vor mehr als 300 Pressevertretern eine für das Land seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beispiellose Aufrüstung an. Er werde, angesichts des Kriegs in der Ukraine, »die Investitionen (in die Armee) intensivieren, um für einen Krieg mit hoher Intensität, der unseren Kontinent erfassen kann, gerüstet zu sein«. Das Militärbudget, das bereits im vergangenen Jahr um 1,7 Milliarden auf 39,2 Milliarden Euro aufgepumpt wurde, soll bis 2025 auf mindestens 50 Milliarden Euro wachsen. Auch deshalb werden Lohnabhängige unter Macron, sollte er wiedergewählt werden, mehr und länger malochen müssen: Das Renteneintrittsalter will der Staatschef noch in diesem Jahr von 62 auf 65 Jahre erhöhen.

Den Generalen und ihrer Truppe will Macron, der selbst nie Militärdienst leistete, sozusagen alle Wünsche erfüllen. Nach seiner mit Blick auf die Umfrageergebnisse der demoskopischen Institute zu erwartenden Wiederwahl will er den Chef des Generalstabs – mit Blick auf die Ukraine – um eine »Neubewertung des gesamten notwendigen Bedarfs« der Armee bitten. Die »Unabhängigkeit« Frankreichs sieht Macron in diesen Tagen vor allem durch das Militär gesichert, sein Aufrüstungsprogramm sei »natürlich verankert in diesem unserem Moment – der Rückkehr der Tragik in der Geschichte«. Es gelte, »den Pakt zwischen Armee und Nation neu zu gründen«. Dazu gehören, wie Macron in seinem vier Stunden dauernden Vortrag erläuterte, auch die Wiedereinführung des »Nationalen Dienstes« – sprich: der Wehrpflicht –, die »Verdopplung des Reservistenstandes« und die »Aufstockung strategischer Vorräte«.

Für die Waffenschmieden des Landes bahnen sich mit Macrons künftiger Regierungspolitik Bombengeschäfte an. Gestärkt werden soll demnach auch die nukleare »Bereitschaft« des Militärs, die sich mit dem Energieprogramm des Präsidenten prächtig verbinden lässt. »Wir können die erste große Nation sein«, versprach Macron, »die sich aus der Abhängigkeit von Gas und Erdöl lösen könnte« – mit dem Bau neuer Atomreaktoren, ein Plan, der inzwischen wieder lohnende Exportgeschäfte verspricht.

Freuen dürfen sich auch die Chefs der französischen Großbetriebe, die ihre Geschäfte nicht mit Kriegsgerät und Energie machen: Die bisher für Unternehmen mit mehr als 500.000 Euro Jahresumsatz erhobene Wertschöpfungssteuer soll abgeschafft werden. Von den darüber hinaus versprochenen Steuererleichterungen in Höhe von 15 Milliarden Euro sollen sie die Hälfte kassieren, die anderen 7,5 Milliarden Euro dürfen sich immerhin die rund 30 Millionen Haushalte des Landes teilen.

Ein Schritt hin zur Privatisierung des Bildungssektors dürfte Macrons Ankündigung sein, die »Autonomie der Universitäten« zu stärken. Nicht nur das: Das im Vergleich mit anderen europäischen Staaten bereits sehr elitäre Bildungssystem des Landes – vor allem bezüglich der korruptionsanfälligen Ausleseverfahren für Gymnasien und Hochschulen – soll mit sogenannten Exzellenzkriterien weiter auf eine bürgerliche Bildungselite zugeschnitten werden. Dafür gibt es Geld in rauhen Mengen – 25 Milliarden Euro für die kommenden fünf Jahre. Gepaart mit höherer Bildung für den bürgerlich-wohlhabenden Teil der Bevölkerung präsentiert sich Macrons Programm für Lohnabhängige auf flacherem Niveau: mehr Wochenarbeit (bisher gilt immer noch die 35-Stunden-Woche) und mehr Lebensarbeitszeit, mindestens bis zum Alter von 65 Jahren, eventuell auch mehr. Immerhin: Die Mindestrente soll für Personen mit »komplettierter Arbeitskarriere« von bisher 650 auf 1.100 Euro angehoben werden.