Die bereits im Zuge der Coronapandemie aufgetretenen Engpässe in der Papierproduktion haben sich durch den Krieg in der Ukraine und das westliche Wirtschaftsembargo gegen Russland noch einmal verschärft. Das hat auch Auswirkungen auf die Herstellung der jungen Welt. Ab der Ausgabe 26./27. März wird es daher in den Wochenendausgaben bei gleichbleibendem Textumfang zu Veränderungen in der Seitenfolge kommen. Die Wochentagsausgaben sind hiervon nicht betroffen. (jW)