Neues Infektionsschutzgesetz tritt in Kraft

Julian Stratenschulte/dpa Entnahme eines Abstrichs für einen PCR-Test vor einer Arztpraxis in Laatzen (14.3.2022)

Am Freitag haben Bundestag und Bundesrat das von der Ampelregierung vorgelegte neue Infektionsschutzgesetz gebilligt, das den Mechanismus für einschneidende Coronaschutzmaßnahmen nach dem Auslaufen der bundesweiten Regelungen zum 20. März festschreibt. Im Bundestag votierten 388 Abgeordnete aus den Ampelfraktionen für die Neuregelungen, 277 Parlamentarier lehnten sie ab, zwei enthielten sich. Anschließend ließ der Bundesrat das Gesetz passieren – trotz grundsätzlicher Vorbehalte aller Landesregierungen, die bereits am Donnerstag in der Konferenz der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler durch Protokollnotizen dokumentiert worden waren.

Der wesentliche neue Aspekt des Gesetzes – und ersichtlich auch der politische Grund für die parteiübergreifende Unruhe unter den Ministerpräsidenten – ist, dass die Verantwortung für alle über einen »Basisschutz« hinausgehenden Eingriffe vom Bund auf die Landesregierungen bzw. die Landesparlamente übergeht. Die Regierungen erhalten durch das Gesetz die Möglichkeit, flächendeckend allgemeine Vorgaben etwa zur Verwendung von Masken oder für verpflichtende Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen wie Kliniken und Pflegeheimen zu machen. Für regionale oder lokale Hotspots sollen weitergehende Beschränkungen möglich sein, wenn das Landesparlament für diese jeweils eine besonders kritische Lage feststellt. Ausnahmslos alle Länder wollen zunächst eine in dem Gesetz vorgesehene Übergangsfrist nutzen und die bis einschließlich zum Samstag geltenden Maßnahmen bis längstens zum 2. April aufrechterhalten.

In der Sitzung des Bundesrates bezeichnete der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) das Verfahren als »Tiefpunkt im Verhältnis zwischen Bund und Ländern«. Eine Abstimmung mit den Ländern habe die Bundesregierung nicht gewollt. Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) kritisierte, dass Vertreter der Bundesregierung geäußert hätten, die Länder könnten sich nun nicht mehr hinter dem Bund verstecken: »Das ist, als wenn ich noch eine Ohrfeige dazu kriege.«