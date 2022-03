imago images/ZUMA Wire Der Quarterback, der niemals aufhört: Tom Brady

Gerade einmal 40 Tage hat es gedauert, bis Tom Brady wieder in die NFL und damit zum American Football zurückgekehrt ist. Der 44jährige nimmt aber nicht etwa einen Trainer- oder Managerjob an – er will seine aktive Karriere bei den Tampa Bay Buccaners fortsetzen.

»In den letzten beiden Monaten habe ich festgestellt, dass mein Platz auf dem Feld ist und nicht in den Zuschauerrängen«, erklärte der achtfache Super-Bowl-Sieger am Montag in einem Post auf Twitter. »Diese Zeit wird kommen, aber sie ist nicht jetzt. Ich liebe meine Teamkollegen und meine Familie, die mich so unterstützt«, heißt es weiter. Seine Rückkehr begründet Brady damit, dass er noch etwas zu erledigen habe.

Nachdem Brady, der als bester Quarterback aller Zeiten gilt, 20 Jahre lang im Trikot der New England Patriots die National Football League (NFL) dominiert hatte, wechselte er 2019 zu den Tampa Bay Buccaners. Dort holte er gleich in der ersten Saison den Super Bowl. Auch in der vergangenen Saison spielte Brady auf absolutem Topniveau. Für einen weiteren Titel reichte es am Ende aber nicht. In den letzten Playoffs kam das frühzeitige Aus gegen den späteren Champion, die Los Angeles Rams. Kurz darauf erklärte Brady seinen Rücktritt vom aktiven Football.

Jetzt hat er es sich anders überlegt. Man hätte es sich denken können: Seit Beginn seiner Karriere gilt Brady als nahezu pathologisch ehrgeizig. Der Mann braucht den Wettkampf. Seine Ehefrau, das brasilianische Model Gisele Bündchen, kommentierte den Post ihres Mannes mit einem: »Es geht schon wieder los!« Gerüchten zufolge war Bündchen in den letzten Jahren nicht gerade begeistert ob der Obsession Bradys, bis ins hohe Alter Leistungssport betreiben zu wollen.

Laut Twitter gibt es mindestens eine Person, die sich über die Rückkehr von Brady freut. Jalen Ramsey, Verteidiger bei den Los Angeles Rams, schrieb unter die Comeback-Meldung von Brady ein großes »Danke!« – und: »Wirf deinen letzten Pass gegen jemand anderen.« Wie man sich denken kann, war es Ramsey, der in Bradys vermeintlich letztem Spiel den vermeintlich letzten Touchdown zuließ.

Die Nachrichten über Brady bildeten den vorläufigen Höhepunkt einer turbulenten Woche in der NFL, die sich nach dem Super Bowl Mitte Februar in der spielfreien Zeit befindet. Bevor Brady zum Thema Nummer eins wurde, waren es ein Spielerwechsel und eine Vertragsverlängerung, die die Schlagzeilen bestimmt hatten.

Ersterer betrifft Quarterback Russell Wilson, der von den Seattle Seahawks zu den Denver Broncos wechselte. Dass einer der Topspielmacher in seiner Blütezeit – Wilson ist 33 Jahre alt – das Team wechselt, kommt eher selten vor in der NFL.

Kollege Aaron Rodgers hingegen, der schon häufiger mit einem Transfer zu den Broncos in Verbindung gebracht wurde, bleibt für weitere vier Jahre bei den Green Bay Packers. Zumindest wurde das von verschiedenen Medien kolportiert, derweil Rodgers die Vertragslaufzeit noch nicht bestätigen wollte. Auch das Gehaltsvolumen von angeblich 200 Millionen Euro, was den 38jährigen Quarterback zum bestbezahlten Footballer aller Zeiten machen würde, hat Rodgers nicht bestätigt.

So spektakulär die Neuigkeiten mitunter waren, so alltäglich sind Nachrichten über Comebacks, Spielerwechsel oder Vertragsverlängerungen am Ende doch. Was es indes nicht so häufig gibt, ist ein aktiver Spieler, der auf Spiele in der NFL wettet – und sich dabei auch noch erwischen lässt. Für dieses Vergehen wurde Wide Receiver Calvin Ridley von den Atlanta Falcons zunächst einmal für die nächste Saison gesperrt, wenigstens. Wie die NFL letzte Woche bekanntgab, soll er Ende November 2021 in einem Zeitraum von fünf Tagen auf mehrere Spiele Wetten plaziert haben. Der 27jährige verpasste aufgrund mentaler Probleme einen Großteil der vergangenen Saison und war in dem besagten Zeitraum nicht im Einsatz.

»Es gibt nichts Grundlegenderes für den Erfolg der NFL – und für den Ruf aller, die mit unserer Liga in Verbindung stehen – als die Wahrung der Integrität des Spiels«, sagte NFL-Präsident Roger Goodell zu dem Vorfall. »Dies liegt in der Verantwortung jedes Spielers, Trainers, Eigentümers, Offiziellen und aller in der Liga Beschäftigten.«

An dem Strafmaß für Ridley gab es Kritik von vielen Seiten. Ihr Tenor: Spieler wurden für schlimmere Vergehen wie z. B. häusliche Gewalt schon für deutlich kürzere Zeiträume gesperrt. Der Journalist Ryen Russillo sagte dazu in seinem Podcast so zynisch wie treffend: »Die Vergehen dieser Spieler haben das Produkt nicht nachhaltig beschädigt. Manch ein Fan hat sich vielleicht kurzzeitig etwas unwohl gefühlt, aber nicht genug, um den Sender zu wechseln. Doch wenn die Integrität des Ausgangs der Spiele in Frage steht, dann würden einige vielleicht doch weniger Football schauen.«