Menschenhandel und Ausbeutung

Fabrizio Bensch/REUTERS Sonderzug: Frauen aus der Ukraine auf dem Weg nach Berlin (Krakau, 14.3.2022)

Erschöpft steigen Frauen nach langer Fahrt aus Bussen und Zügen aus. Sie sind aus der Ukraine geflohen. Am Berliner Hauptbahnhof angekommen, werden sie von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern begrüßt. Sie bekommen Snacks und Getränke angeboten. Die, die keine Verwandten oder Bekannten in Berlin haben, bei denen sie unterkommen können, brauchen einen Schlafplatz. Staatliche Stellen sind überfordert, private Unterstützende nehmen Menschen bei sich zu Hause auf. Einige der Personen, die ihre Unterstützung anbieten, tun dies nicht aus altruistischen Gründen, sondern wollen den Ankommenden die Pässe wegnehmen, sie ausbeuten, zur Sexarbeit zwingen oder verkaufen.

Reale Gefahr oder Panikmache? Deutschlandfunk, Spiegel und Emma berichteten in den letzten Tagen von Zuhältern und Menschenhändlern, die versuchen könnten, Frauen, die aus der Ukraine fliehen, zur Sexarbeit zu zwingen.

Außer Frage steht, dass Frauen, transgeschlechtliche Personen, Kinder und marginalisierte oder rassifizierte Personen in Fluchtsituationen besonders vulnerabel sind und vor jeglicher Art von Ausbeutung geschützt werden müssen. Tatsächlich verzeichnete die Bundespolizeidirektion Berlin seit Anfang März 2022 eine Anzahl von Fällen im unteren zweistelligen Bereich, bei denen am Berliner Hauptbahnhof »dubiose Unterkunftsangebote von Männern gegenüber Frauen unterbreitet worden sind«, wie sie am Donnerstag gegenüber junge Welt verlauten ließ. Etwaige Platzverweise werden statistisch nicht erfasst.

Sophia Wirsching, Geschäftsführerin vom Bundesweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel (Kok e. V.) sagte am Mittwoch gegenüber jW, die Sorge sei berechtigt, dass die Notlagen Flüchtender aus der Ukraine ausgenutzt werden könnten. »In Berlin etwa machten bereits vor gut einer Woche freiwillige Helfende darauf aufmerksam, dass die Situation unter anderem am Hauptbahnhof sehr unübersichtlich sei.« Die Bundespolizei warnte am 8. März per Twitter »allein reisende Jugendliche und Frauen vor auffälligen Übernachtungsangeboten«, da beobachtet wurde, dass diesen Gruppen vermehrt gezielt Mitfahr- oder Übernachtungsangebote gemacht werden, zum Teil auch Geld angeboten wurde.

Spezialisierte Fachberatungsstellen für Betroffene von Menschenhandel teilten diese Sorge, da sie die kritische Situation besonders vulnerabler Personen, gerade aufgrund der auslandsspezifischen Hilflosigkeit im Fall von Flucht, aus ihrer Praxis kennen, bestätigte Wirsching. Einige Kok-Mitgliedsorganisationen wie die Fachberatungsstelle In Via Berlin/Brandenburg hätten daher konkrete Informationsmaterialien und Flyer entwickelt und breit gestreut, damit Flüchtende, auch nach der Ankunft in Deutschland, nicht ausgenutzt werden und wissen, an wen sie sich wenden können.

Ruby Rebelde, Pressesprecherin des Hydra e. V., macht auf eine Instrumentalisierung der Gefahren für aus der Ukraine flüchtende Frauen und Transgender aufmerksam. Hydra e. V. setzt sich für die rechtliche und soziale Gleichstellung von Sexarbeitenden mit anderen Erwerbstätigen ein und kämpft gegen ihre Diskriminierung und gesellschaftliche Stigmatisierung. »Derzeit beobachten wir, dass sexarbeitsfeindliche Organisationen verstärkt das Thema aufgreifen«, sagte Rebelde am Donnerstag im jW-Gespräch. »Sie tun dies, um die verzweifelte Lage von Menschen für das Ziel einer Verschärfung der Gesetzgebung zu Prostitution zu nutzen.«

Diese Instrumentalisierung menschlichen Leids weise Hydra e. V. entschieden zurück. Geflüchtete benötigten hochwertige Hilfsangebote und Informationen, die sie unabhängig von missbräuchlichen Angeboten machen, die gerade in Umlauf sind. Rebelde benennt das Problem, das unseriöse Angebote erst möglich macht: Offizielle Stellen verlassen sich auf die freiwilligen Unterstützenden, die keine homogen gutmenschliche Gruppe sind und nicht überprüft werden können. Sie fordert, dass »professionelle und offizielle Stellen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen, statt wie aktuell vieles der begrüßenswerten Solidarität von freiwilligen Helferinnen und Helfer zu überlassen«.