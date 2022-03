Hungerrevolte

Pradeep Dambarage/Zuma Wire/Imago

Tausende haben auf Sri Lanka angesichts der anhaltend schlechten Wirtschaftslage den Rücktritt von Präsident Gotabaya Rajapaksa gefordert. An einer Kundgebung der Opposition in der Hauptstadt Colombo nahmen am Dienstag nach Angaben der Polizei rund 30.000 Menschen teil – es war der größte Protest gegen den Präsidenten, seit er 2019 an die Macht gekommen war. Der Inselstaat südlich von Indien ist stark verschuldet. Das Land hat Schwierigkeiten, wichtige Güter wie Lebensmittel, Medikamente, Gas und Treibstoff einzuführen – die Preise unter anderem für Brot (siehe Foto) steigen. Vor Tankstellen bilden sich immer wieder lange Schlangen. Zudem gibt es häufig Stromausfälle. Zuletzt hatte die Regierung Sri Lankas angekündigt, dass sie ihre Währung abwerten und den Internationalen Währungsfonds (IWF) um einen Kredit bitten werde. (dpa/jW)