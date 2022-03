Das große Unbekannte

Peter Dejong/AP/dpa Joan Donoghue (Monitor), Präsidentin des Internationalen Gerichtshof in Den Haag, verliest die Entscheidung zum Ukraine-Krieg

Der Internationale Gerichtshof – englisch abgekürzt ICJ – in Den Haag hat Russland am Mittwoch aufgefordert, sofort seinen Militäreinsatz in der Ukraine einzustellen. Das Urteil gründet sich darauf, dass dem Gericht die von Russland genannten Gründe für sein Vorgehen auf den ersten Blick nicht ausreichend erscheinen. Praktisch handelt es sich um eine Art von einstweiliger Verfügung. Die rechtliche Prüfung des Sachverhalts erfolgt später im Hauptsacheverfahren, das voraussichtlich mehrere Jahre dauern wird.

Für das Urteil des ICJ gibt es keinen Präzedenzfall. In mehr als hundert Kriegen seit seiner Arbeitsaufnahme im April 1946 hat sich das Gericht noch nie mit dem Wahrheitsgehalt und der Relevanz der realen oder angegebenen Gründe befasst. Zu denken ist in diesem Zusammenhang unter anderem an den Krieg der USA, Großbritanniens und »williger« Verbündeter gegen den Irak, der mit falschen Behauptungen über das Vorhandensein von Massenvernichtungswaffen gerechtfertigt wurde.

Neu ist auch das Verfahren des ICJ, in einem solchen Streitfall mit einem sofort wirksamen Urteil Fakten schaffen zu wollen. Dem Iran, der am 16. Juli 2018 Klage gegen die USA wegen ihrer Sanktionen einreichte, hat das Gericht im Februar 2021 einen ähnlichen Antrag verweigert und sich darauf beschränkt, seine Zuständigkeit festzustellen. Dieser Rechtsstreit könnte sich noch viele Jahre hinziehen.

Das in diesen Tagen vielbeschworene Völkerrecht hilft in einer von gegensätzlichen Interessen zerrissenen Welt kaum weiter. Es ist im gesamten politischen Spektrum üblich, Russlands Krieg gegen die Ukraine als »völkerrechtswidrig« zu bezeichnen. Eine juristische Grundlage gibt es dafür jedoch nicht. Selbstverständlich sind Angriffskriege seit Jahrzehnten geächtet. Andererseits gilt »Selbstverteidigung« als legitim. Beides eindeutig nach weltweit anerkannten Kriterien zu unterscheiden, ist bis heute offenbar nicht möglich.

Ein Gericht, das sich mit Streitfragen in diesem Bereich befassen und rechtsprägend sein könnte, gibt es erst seit weniger als zwanzig Jahren. Der ebenfalls in Den Haag ansässige Internationale Strafgerichtshof – englisch abgekürzt ICC – nahm seine Arbeit am 1. Juli 2002 auf. Seine Zuständigkeit war zunächst beschränkt auf Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit und Völkermord. Angriffskriege sind erst am 17. Juli 2018 hinzugekommen. Seither wurde noch kein einziges Verfahren unter diesem Vorwurf eröffnet.

Vor dem realen Hintergrund ist »Völkerrechtsbruch« kein juristisch eindeutiger Sachverhalt, sondern hauptsächlich ein schweres Geschütz der Propaganda. Ihm zur Seite steht das noch wackligere Konstrukt der »regelbasierten Weltordnung«. Gemeint ist im Bedarfsfall, dass sich Russland an Regeln halten soll, die vom Westen festgelegt, aber ständig missachtet werden.