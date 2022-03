Erste Probe für Boric

MARIO QUILODRAN/ATON CHILE/IMAGO Proteste von Mapuche anlässlich des Besuchs der neuen Innenministerin Izkia Siches in Temuco

Wenige Tage nach Amtsantritt des neuen chilenischen Präsidenten Gabriel Boric steht dessen »Mitte-links«-Regierung bereits vor ihrer ersten Krise. Am Dienstag protestierten Angehörige der indigenen Mapuche gegen einen Besuch von Innenministerin Izkia Siches im Süden des Landes, der als Zeichen für eine Politikänderung angekündigt worden war. Als Demonstranten Bäume fällten und Schüsse in die Luft abfeuerten, musste die Politikerin, die im Gegensatz zu ihren Vorgängern in einem ungepanzerten Fahrzeug und ohne größere Sicherheitsmaßnahmen unterwegs war, die Tour unterbrechen. Später habe Siches die geplanten Gespräche jedoch führen können, in denen sie ihre Absicht erläuterte, einen von der rechten Vorgängerregierung erlassenen Ausnahmezustand am 26. März außer Kraft zu setzen, erklärte die kommunistische Regierungssprecherin Camila Vallejo.

Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, traf sich die Ministerin in der südchilenischen Stadt Temuco mit mehreren Mapuche-Anführern, darunter Marcelo Catrillanca, den Vater von Camilo Catrillanca, einem jungen Mitglied der Gemeinschaft, der 2018 von der Polizei getötet worden war. Die Regierung von Boric bemüht sich um die Befriedung einer Region, die unter Vorgänger Sebastián Piñera systematisch militarisiert worden war, um Interessen von Konzernen der Rohstoffindustrie in einem Landkonflikt mit Angehörigen des Mapuche-Volkes durchzusetzen.

Das Misstrauen ist jedoch groß. Schließlich hätten »die letzten Mitte-links-Regierungen wie die von Michelle Bachelet (2006–2010 und 2014–2018, jW) viel versprochen und am Ende doch die Rohstoffindustrie gestärkt, die der Region so viel Schaden zugefügt hat«, erinnerte die argentinische Tageszeitung Página 12 am Mittwoch. Während Innenministerin Siches ihre Gespräche führte, forderten Demonstranten, diese nur unter bestimmten Bedingungen fortzusetzen. »Solange es politische Gefangene der Mapuche gibt, wird es keinen Dialog geben«, hieß es auf einem Transparent. Auf einem anderen stand: »Keine Forstunternehmen mehr, keine Latifundien, keine weitere Militarisierung – Widerstand der Mapuche!« Radikalere Gruppen lehnen Verhandlungen mit »einem mörderischen Staat« grundsätzlich ab.

Siches gab sich trotzdem zuversichtlich. »Wir sind daran interessiert, mit allen zu sprechen«, zitierte der Nachrichtensender Telesur die Ministerin. Die Regierung von Boric steht damit vor einer Herkulesaufgabe in einer Region, in der auf der einen Seite die extreme Rechte und die Nachfahren eingewanderter deutscher Nazis noch immer großen Einfluss haben und auf der anderen Seite Angehörige der Mapuche ihr Jahrtausende altes Land zurückfordern.

Die Bedingungen für einen Dialog seien erst gegeben, »wenn diese Regierung Themen, die für uns von Interesse sind, wie Territorium und Autonomie, auf die Tagesordnung setzt«, erklärte Juan Pichún, Sprecher eines örtlichen Koordinationskomitees am Mittwoch gegenüber der Onlinezeitung El Ciudadano. Er wies auf die negativen Auswirkungen der Forstindustrie auf dem Mapuche-Territorium hin, zusätzlich zu anderen Problemen, in die die Industrie verwickelt sei, wie Gebietsstreitigkeiten, hohe Armut und eine Wasserkrise in Gebieten, in denen industrielle Monokulturen konzentriert sind. »Von den drei Millionen Hektar Wald im zentralen Süden Chiles sind mehr als zwei Millionen Hektar für forstwirtschaftliche Zwecke von den wichtigsten Wirtschaftsgruppen monopolisiert«, berichtete El Ciudadano.

Während die Regierung hofft, die Konflikte einvernehmlich im Dialog lösen zu können, forderten Teile der Opposition um den unterlegenen ultrarechten Präsidentschaftskandidaten José Antonio Kast die Aufrechterhaltung des Ausnahmezustands, den Piñera kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt noch bis zum 26. März verlängert hatte. Regierungssprecherin Vallejo lehnte derartige Forderungen am Mittwoch definitiv ab. Die Rechte suche nach Vorwänden für eine weitere Verlängerung, zitierte das chilenische Onlineportal resumen.cl die Sprecherin.