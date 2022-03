Vergessene Front

REUTERS/Alexander Ermochenko Verbrannte Erde: Ukrainische Truppen hinterlassen bei ihrem Abzug zerstörte Ortschaften (Wolnowacha, 15.3.2022)

Während die Lage rund um die Millionenstädte Kiew und Charkiw im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit steht, sind im Donbass schwere Kämpfe um die Ausweitung der »Volksrepubliken« Donezk (VRD) und Lugansk auf ihre historischen Verwaltungsgrenzen im Gang. Im Westen und Norden von Donezk versuchen Kräfte der VRD, den ukrainischen Belagerungsring am Stadtrand zu durchbrechen. Noch intensiver sind die Kämpfe im Norden und Süden.

Im Süden gelang es Einheiten der VR Donezk nach elftägiger Belagerung die von ukrainischen Truppen stark befestigte Stadt Wolnowacha einzunehmen. Sie ist nach Berichten russischer Journalisten jedoch ein einziger Trümmerhaufen. Im Norden des Gebiets Lugansk hat die Volksmiliz inzwischen nach eigenen Angaben die Schwesterstädte Sjewjerodonezk und Lisitschansk eingeschlossen und ist nach Moskauer Angaben vom Donnerstag morgen in Teile von Sjewjerodonezk eingedrungen. Die ukrainischen Kräfte leisten jedoch offenbar hartnäckigen Widerstand.

Ein eigenes Kapitel stellt die Lage in der inzwischen zu mindestens 80 Prozent zerstörten zweitgrößten Stadt der Region Donezk, Mariupol, dar. Von hier verbreitet die ukrainische Seite immer wieder Meldungen über angebliche russische Kriegsverbrechen durch Angriffe auf zivile Ziele wie aktuell das Theater von Mariupol. Dort sei das Gebäude mitsamt den Zivilisten, die darin Zuflucht gesucht hätten, von einer Fliegerbombe getroffen und zerstört worden.

Auf russischer Seite werden diese Anschuldigungen zurückgewiesen. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, sagte am Donnerstag, die russische Luftwaffe habe am Mittwoch keine Einsätze über Mariupol geflogen. Und russische Medien verbreiteten Berichte von Frauen, die sich aus der Stadt auf die russische Seite hätten retten können. Demnach seien Angehörige des ukrainischen Naziregiments Asow für die Zerstörung des Theaters verantwortlich, nicht Russland. Sie hätten das Gebäude bei ihrem Abzug gesprengt, obwohl sich die Frauen und Kinder darin befunden hätten. Eine andere Geflohene berichtete, die Angehörigen des Asow-Regiments seien in leerstehende Wohnungen eingedrungen und hätten von diesen aus auf vordringende Soldaten der VR Donezk geschossen. Aus den Berichten der letzten Tage kann man den Eindruck gewinnen, dass Russland die Eroberung von Mariupol und anderen Städten den Truppen der Volksrepubliken überlässt.

Unterdessen hat die Führung der VR Donezk Russland gebeten, zusätzliche Luftabwehrsysteme in der Region zu stationieren. Sie reagierte damit auf den Angriff mit Hilfe einer Boden-Boden-Rakete vom Typ »SS-21« auf das Zentrum von Donezk am Montag morgen. Auch hier beschuldigte die ukrainische Seite Russland, diese Rakete selbst abgefeuert zu haben; Moskau wies dies zurück und erklärte, die Rakete sei aus nordwestlicher Richtung gekommen und in der Nähe der Stadt Pokrowsk (früher: Krasnoarmijsk) abgefeuert worden, wo sich Stellungen ukrainischer Nationalisten befänden. Die hohe Zahl der Opfer (inzwischen 21 Tote und etwa 30 Verletzte) erklärte die russische Seite damit, dass die Rakete mit einem Splittersprengkopf ausgerüstet gewesen sei, um möglichst viele Zivilisten im Zielgebiet zu töten oder zu verletzen. Russland sprach von einem Kriegsverbrechen und erklärte, die Entscheidung, einen solchen Sprengkopf zu verwenden, müsse auf höchster Ebene getroffen worden sein. Es machte damit die Ukraine für ein Kriegsverbrechen gegen die ­Donezker Bevölkerung verantwortlich. Diese Darstellung widerspricht allerdings ersten Berichten auch russischer und lokaler Medien, wonach die Rakete von der Donezker Flugabwehr abgeschossen worden sei – also nicht unbedingt auf den Explosionsort gezielt gewesen sein muss. Der Vorsitzende der VR Donezk, Denis Puschilin, nannte am Donnerstag die Zahl von bisher insgesamt 51 durch ukrainischen Beschuss getöteten Zivilisten in den »Volksrepubliken«.

Einzelheiten dieser Beschuldigungen sind nicht unabhängig zu überprüfen; auf beiden Seiten sind Strafbestimmungen gegen »Feindbegünstigung« in den Medien in Kraft, und alle Meldungen aus dem Kriegsgebiet unterliegen einer verschärften Kontrolle.