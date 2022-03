Pflegebonus: Kritik an Regierung

Berlin. Nach einer jetzt bekanntgewordenen Fassung des Gesetzentwurfes sollen Intensivpflegekräfte in besonders von Corona belasteten Krankenhäusern eine Prämie von 2.500 Euro erhalten. Pflegefachkräfte »in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen« in diesen Kliniken sollen 1.700 Euro bekommen, wie dpa am Donnerstag meldete. Vollzeitbeschäftigte in der Langzeitpflege können mit 550 Euro rechnen, andere Beschäftigte in der Pflege je nach Tätigkeit mit bis zu 370 Euro. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, kritisierte insbesondere den »Minipflegebonus« für die Altenpflege. (dpa/jW)