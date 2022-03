Lehrstück mit leeren Zetteln

Arne Dedert/dpa Organisierte im Fokus: Sixt kündigte mehrere Beschäftigte unmittelbar vor einer Wahlversammlung

Wie der Autovermieter Sixt auf Betriebsratsgründungen in seinen Filialen reagiert, erscheint wie ein Lehrstück in Union Busting. Dies nachzuweisen, ist schwierig. Einige Vorfälle liefern jedoch triftige Gründe für die Annahme, dass die Autovermietung aus dem bayrischen Pullach die Gründung von Betriebsräten verhindern will. Drei Beschäftigten der Filiale des Unternehmens am Frankfurter Flughafen war im Oktober unmittelbar vor der Versammlung zur Findung eines Wahlvorstands die Kündigung überreicht worden. »Vor versammelter Mannschaft – eine klare Einschüchterung«, erklärte Verdi-Sekretär Philipp Schumann am Donnerstag im Gespräch mit jW. Bei der folgenden Abstimmung seien mehrheitlich leere Zettel abgegeben worden. Das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main wies am Donnerstag Kündigungsschutzklagen gegen die von Sixt ausgesprochenen Kündigungen ab, »bemerkte aber durchaus einen Zusammenhang zwischen Wahlveranstaltung und Kündigung«, so Schumann nach dem Kammertermin zu jW.

Es sei »ziemlich offensichtlich«, dass das Unternehmen mit den Kündigungen eine Betriebsratsgründung blockieren wollte, so Schumann im jW-Gespräch. Wer bei der Autovermietung eine Beschäftigtenvertretung gründen wolle, gerate »in den Fokus«. Es sei deutlich, dass sich Sixt »auf die Suche gemacht hat: ›Wo sind die Leute angreifbar?‹«, erklärte der Gewerkschafter. Verdi war im Februar vor dem Arbeitsgericht Frankfurt mit dem Antrag gescheitert, einen Wahlvorstand einsetzen zu lassen, und legte daraufhin Beschwerde ein.

Das Düsseldorfer Arbeitsgericht hatte erst vergangene Woche Kündigungen gegen zwei Sixt-Beschäftigte für unwirksam erklärt. Im Februar waren gleich drei fristlose Kündigungen gegen eine weitere Kollegin von der Kammer kassiert worden, »weil sie als Initiatorin einer Betriebsratswahl besonderen Kündigungsschutz genießt«, wie es in der Begründung des Gerichts hieß. Verdi-Sekretär Özay Tarim erklärte am Donnerstag im jW-Gespräch, die Beschäftigten am Düsseldorfer Flughafen hätten vergangenen August ihren Mut zusammengenommen und zu einer Wahlversammlung geladen, »obwohl Sixt bundesweit seit vielen Jahren versucht, Betriebsratsgründungen zu verhindern«.

Nach Bekanntgabe der Versammlung kam »Besuch« aus Pullach: Die Geschäftsführung versuchte, auf die Initiatorinnen der Versammlung einzuwirken. Eine Woche später seien die Kolleginnen vor Antritt der Spätschicht »überfallartig« abgefangen worden, die »Hauptinitiatorin« erhielt eine fristlose Kündigung, die zwei weiteren Kolleginnen das Angebot eines Aufhebungsvertrags mit einer Abfindung von 10.000 Euro und der Vereinbarung, nicht in sozialen Netzwerken über Sixt zu sprechen. »Das kann man auch Schweigegeld nennen«, so der Gewerkschafter. Die Kolleginnen lehnten ab.

Auf die Betriebsversammlung kam keine Rückmeldung aus der Belegschaft, die Kolleginnen mieteten einen kleinen Raum im Flughafen an. Ende September erschienen dann 90 Prozent der Belegschaft, »mit Betriebsleiter an der Spitze«, erklärt Tarim. »Offenbar hatte man die Belegschaft eingeschüchtert, um in der Versammlung gegen die Kolleginnen zu stimmen.« Doch die Versammlung konnte wegen der Coronaschutzverordnungen nicht stattfinden. Sixt drehte daraus einen weiteren Kündigungsgrund: Es sei absichtlich ein kleiner Raum gewählt worden, nie habe die Absicht einer ordentlichen Betriebsratswahl bestanden. Die zwei Kolleginnen erhielten nun eine Kündigung, eine Kollegin die zweite. Zusätzlich klagte Sixt auf Schadenersatz: Beschäftigte seien über Stunden von der Arbeit abgehalten worden, erklärte das Unternehmen.

Bei der folgenden Versammlung im Januar sprach von der Belegschaft nur der Betriebsleiter, am Ende stimmten alle gegen die drei Beschäftigten. Tarim ist sich sicher, dass die Belegschaft zuvor mobilisiert wurde, um gegen die Betriebsratsgründung zu stimmen. Es folgten weitere Kündigungen, »insgesamt sechs in einem halben Jahr«, so der Gewerkschafter am Donnerstag. Er stellte Ende Januar Strafantrag wegen Behinderung einer Betriebsratswahl bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Sixt sieht sich durch das Arbeitsgericht Frankfurt bestätigt. Die Kündigungen seien wirksam und stünden in keinem Zusammenhang mit der Betriebsratswahl, teilte das Unternehmen auf jW-Anfrage mit.