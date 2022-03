Oliver Dietze/dpa Aus nach 15 Jahren: Oskar Lafontaine hat am Donnerstag seinen Parteiaustritt erklärt

Den großen Abgang mit Geräusch hat sich Oskar Lafontaine für den Tag nach seiner letzten Rede im saarländischen Landtag aufgehoben. Am Mittwoch hatte er in Saarbrücken in einer nachdenklichen Rede »Gedanken zum Krieg« vorgetragen und war mit Applaus – auch aus anderen Fraktionen – verabschiedet worden. Am Donnerstag trat Lafontaine, der im November das Ende seiner politischen Laufbahn angekündigt hatte, aus der Partei Die Linke aus.

»Ich wollte, dass es im politischen Spektrum eine linke Alternative zur Politik sozialer Unsicherheit und Ungleichheit gibt, deshalb habe ich die Partei Die Linke mitgegründet. Die heutige Linke hat diesen Anspruch aufgegeben«, hieß es in einer Erklärung Lafontaines, die jW vorliegt. Darin beklagt er eine »schleichende Änderung des politischen Profils der Linken«. Sie sei über die Jahre zu einer Partei geworden, »in der die Interessen der Arbeitnehmer und Rentner und eine auf Völkerrecht und Frieden orientierte Außenpolitik nicht mehr im Mittelpunkt stehen«. Zudem nehme die Bundespartei ein im Saarland etabliertes innerparteiliches »Betrugssystem« hin.

Gegründet worden sei die Partei einst, »um den Sozialabbau und die Lohndrückerei der Agenda 2010 rückgängig zu machen«. Zudem habe »nach der Beteiligung Deutschlands am völkerrechtswidrigen Jugoslawien-Krieg und am Krieg in Afghanistan« eine »neue Kraft« entstehen sollen, »die sich wieder konsequent für Frieden und Abrüstung und die Beachtung des Völkerrechts einsetzt«. Mit einer auf diese Ziele ausgerichteten Politik habe die Partei bei der Bundestagswahl 2009 11,9 Prozent der Stimmen geholt und sei in sieben westdeutsche Landtage eingezogen.

»Spätestens 2015« habe die damalige Parteispitze aber damit begonnen, den politischen Kurs zu ändern. Allmählich habe sich die Linke zu einer Partei entwickelt, »die ähnliche Ziele verfolgt und sich um dasselbe Wählermilieu bemüht wie die Grünen«. In der Folge gingen Lohnabhängige und Rentner »zurück zur SPD, wurden Nichtwähler oder stimmten aus Protest für die AfD oder sonstige Parteien«.

Und nun werde »der völkerrechtswidrige Krieg gegen die Ukraine« zum Anlass genommen, um die friedenspolitischen Grundsätze der Partei »abzuräumen«. Lafontaine verweist darauf, dass vor der Sondersitzung des Bundestags am 27. Februar einige Linke-Parlamentarier, darunter Gregor Gysi und Susanne Hennig-Wellsow, intern dafür geworben hatten, dem Regierungsantrag zuzustimmen, »der sich für steigende Rüstungsausgaben und umfassende Waffenlieferungen an die Ukraine aussprach«.

Anschließend sei aus dem Parteivorstand heraus erklärt worden, dass diejenigen, »die für den sozialen und friedenspolitischen Gründungskonsens der Linken stehen, namentlich auch ich, aus der Partei gedrängt oder ausgeschlossen werden sollen«. »Passend dazu« habe ihm die Bundesschiedskommission mitgeteilt, »dass das gegen mich laufende Parteiausschlussverfahren ausgerechnet an die Berliner Landesschiedskommission abgegeben und von ihr entschieden werden soll«. Auf jW-Anfrage erklärte Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler am Donnerstag, dass der Parteivorstand keinen Einfluss auf dieses Verfahren genommen habe; das sei »alleine Entscheidung der Bundesschiedskommission«.

In einer gemeinsamen Erklärung der Doppelspitzen von Partei und Bundestagsfraktion hieß es nach Bekanntwerden des Austritts, dass man diesen Schritt bedauere und ihn für »falsch« halte. Auch der von Lafontaine kritisierte Gysi bekundete via Twitter sein Bedauern. Mit Bezug auf die Vorwürfe schrieb er: »Entgegen seiner Darstellung bin und bleibe ich ein entschiedener Gegner der Aufrüstung. Meine Erinnerung an ihn und unsere Zusammenarbeit ist und bleibt überwiegend positiv.«

Lafontaine gehörte nach seinem Austritt aus der SPD, deren Vorsitzender er von 1995 bis 1999 war, zu den Gründern der Partei Die Linke, die 2007 aus der PDS und der WASG hervorging. Bis 2009 war Lafontaine Kovorsitzender der Fraktion Die Linke im Bundestag, von 2007 bis 2010 zusammen mit Lothar Bisky auch Parteichef. 2009 zog er sich in die saarländische Landespolitik zurück und war seither Fraktionsvorsitzender im Landtag in Saarbrücken. Am 27. März wird dort ein neuer Landtag gewählt. Lafontaine hatte bereits angekündigt, die Kandidatenliste der Linkspartei nicht unterstützen zu wollen, da sie nicht regulär zustande gekommen sei.